कोलकाता में निपाह वायरल का अलर्ट... संक्रमित पाई गईं दो नर्सें ICU में भर्ती, हालत गंभीर

कोलकाता में निपाह वायरस इन्फेक्शन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. निपाह वायरस से संक्रमित पाई गईं दोनों नर्सों को कोलकाता के बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों नर्सें फिलहाल कोमा में हैं और अस्पताल की इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट (ICCU) में इलाज चल रहा है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहली नर्स को मंगलवार देर रात बेलियाघाटा आईडी अस्पताल लाया गया था, जबकि दूसरी नर्स, जो हाउस स्टाफ की सदस्य हैं, उन्हें बुधवार तड़के बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से शिफ्ट किया गया. दोनों की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है.

इस बीच बारासात अस्पताल के एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (RMO), जो इन संक्रमित नर्सों के संपर्क में आए थे, उनमें भी निपाह जैसे लक्षण दिखाई दिए. हालांकि उन्हें तुरंत आइसोलेशन में रखा गया और कल्याणी AIIMS स्थित वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब (VRDL) में कराए गए सभी टेस्ट, जिसमें नाक, गले, खून और यूरिन के सैंपल शामिल थे, निगेटिव पाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: केरल में निपाह वायरस का खतरा बढ़ा, पांच जिलों में 571 लोग Nipah कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल किए गए

Advertisement

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, संक्रमित नर्सों में से एक हाल ही में अपने गृह जिले पूर्व बर्धमान के कटवा गई थीं, जहां 31 दिसंबर को उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने पर उन्हें बर्धमान मेडिकल कॉलेज, फिर विशेष एंबुलेंस से बारासात अस्पताल और अंततः बेलियाघाटा आईडी अस्पताल लाया गया.

दूसरी नर्स के बारे में बताया गया है कि उनका हाल ही में नदिया जिले के घुगड़गाछी इलाके में आना-जाना रहा है, जो भारत-बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित है. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि निपाह वायरस एक गंभीर बीमारी है और इसके हर मामले की जानकारी तुरंत केंद्र सरकार को दी जाती है. एहतियात के तौर पर संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग और निगरानी तेज कर दी गई है.

---- समाप्त ----