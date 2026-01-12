मोहम्मद शमी के बाद इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को चुनाव आयोग ने किया तलब, ये है पूरा मामला

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट टीम के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला को चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत सुनवाई के लिए तलब किया है. शुक्ला हावड़ा नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं. आयोग ने उन्हें 7 जनवरी को सुनवाई के लिए बुलाया था, लेकिन क्रिकेट संबंधी जिम्मेदारियों के चलते वह उस दिन उपस्थित नहीं हो सके.

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के अनुसार, लक्ष्मी रतन शुक्ला उस समय विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल टीम के कोच के तौर पर व्यस्त थे. टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद वे कोलकाता लौट आए हैं और अब आयोग के सामने पेश होने के लिए नई तारीख तय करने की प्रक्रिया में हैं. बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में उनके पिता के नाम को लेकर कोई आपत्ति दर्ज की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है.

मोहम्मद शमी को भी मिला था नोटिस

इससे पहले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिससे यह मामला और चर्चा में आ गया था. लक्ष्मी रतन शुक्ला, जो पहले पश्चिम बंगाल सरकार में खेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, अब अपने कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर चुनाव आयोग के सामने पेश होने की अगली तारीख तय करेंगे.

चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया राज्य में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसके तहत संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण एंट्री की जांच कर संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है.

