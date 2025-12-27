scorecardresearch
 
दुर्गापुर में भीषण सड़क हादसा, दो की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

दुर्गापुर में बांसकोपा टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से कार की जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों में जिंदल कंपनी के एक जनरल मैनेजर शामिल हैं. हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना में कार के पीछे बैठे जिंदल कंपनी के ही महाप्रबंधक संदीप चक्रवर्ती, निवासी कल्याणी, गंभीर रूप से घायल हो गए.

जिंदल कंपनी के जनरल मैनेजर की मौत (Photo: Screengrab)
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा कांकसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांसकोपा टोल प्लाजा के पास उस समय हुआ, जब एक कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक से कार की भीषण टक्कर

हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार, नदिया जिले के कल्याणी से दुर्गापुर के मुचिपाड़ा इलाके स्थित एक निजी होटल में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए जिंदल कंपनी के दो महाप्रबंधक और चालक कार से जा रहे थे. रास्ते में अचानक वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार सामने खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई.

मैनेजर समेत दो की मौके पर मौत

टक्कर के दौरान कार के आगे बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में जिंदल कंपनी के जनरल मैनेजर गौतम जाना (50) शामिल हैं. दूसरे मृतक वाहन चालक हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. दुर्घटना में कार के पीछे बैठे जिंदल कंपनी के ही महाप्रबंधक संदीप चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

घायल संदीप चक्रवर्ती को तत्काल इलाज के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलते ही कांकसा थाना पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया. क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य किया गया.

जिंदल माइथन कंपनी के कर्मचारी अरिंदम मंडल ने बताया कि सभी लोग मुचिपाड़ा में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे. पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.
 

