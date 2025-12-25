scorecardresearch
 
कूचबिहार डबल मर्डर पर सियासत तेज, मारे गए दोनों शख्स बीजेपी कार्यकर्ता

कूचबिहार में हुए डबल मर्डर ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. पुलिस इसे दो परिवारों की आपसी रंजिश बता रही है, जबकि भाजपा ने दावा किया है कि मारे गए दोनों युवक पार्टी कार्यकर्ता थे. घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक बूथ अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया है. मामले को लेकर भाजपा और टीएमसी आमने-सामने है. फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

कूच बिहार में डबल मर्डर से सनसनी (Photo: Screengrab)
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुए डबल मर्डर मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. घटना मथाभंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाजराहाट-1 ग्राम पंचायत के बलासी अलोकारचर गांव की है, जहां दो परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. 

पुलिस जहां इसे पारिवारिक रंजिश का मामला बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि मारे गए दोनों युवक पार्टी के कार्यकर्ता थे. जानकारी के मुताबिक, सरकार और सिकदार परिवारों के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा था. 

खूनी झड़प, दो लोगों की मौत

क्रिसमस की सुबह भी किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि सिकदार परिवार के सदस्यों ने अचानक हथियारों से सरकार परिवार पर हमला कर दिया. इस हमले में 22 साल के यादव सरकार और 45 साल के मानब सरकार गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े.

स्थानीय लोगों की मदद से छह घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने यादव और मानब को मृत घोषित कर दिया. चार अन्य घायलों का इलाज जारी है. सूचना मिलने पर मथाभंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

इस घटना के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए अपने एक स्थानीय नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया. कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत डे भौमिक ने बताया कि मथाभंगा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 2/220 के बूथ अध्यक्ष सुधीर सिकदार को स्थानीय पारिवारिक विवाद में संलिप्तता के कारण अनिश्चितकाल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है.

TMC ने बूथ अध्यक्ष को किया निष्कासित

वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले को राजनीतिक हिंसा करार दिया है. नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हाजराहाट-1 ग्राम पंचायत में भाजपा कार्यकर्ता मानब सरकार और यादव सरकार की हत्या की गई है, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस घटना को जानबूझकर पारिवारिक विवाद बताने की कोशिश कर रही है.

सुवेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि हमले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोग शामिल थे और घटना के बाद भाजपा नेताओं को पीड़ित परिवार के घर जाने से रोका गया. उन्होंने कहा कि भाजपा पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देगी. फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.
 

---- समाप्त ----
