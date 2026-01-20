scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुल्हन करती रही मंडप में इंतजार, दूल्हे को जाना पड़ा सरकारी काम से ऑफिस- VIDEO

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से एक अजीब मामला सामने आया है. जहां एक युवक को शादी से पहले वीडीओ कार्यलय से एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होने का कॉल आ गया. युवक से कहा गया है कि उसे हर हाल में सुनवाई में उपस्थित होना है और संबंधित दस्तावेज भी लाना है.

Advertisement
X
शादी वाले दिन दूल्हे को जाना पड़ा ऑफिस. (Photo: Representational )
शादी वाले दिन दूल्हे को जाना पड़ा ऑफिस. (Photo: Representational )

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शादी के दिन दूल्हे को एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होना पड़ा. ऐसे में दूल्हा फूलों से सजी कार में बारात लेकर जाने से पहले बीडीओ ऑफिस पहुंच गया. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. अब यह खबर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है. 

दरअसल पूरे राज्य में विशेष गहन सुधार प्रक्रिया (SIR) चल रही है. जबकि मतदाता सूची में सुधार के लिए इस समय सुनवाई भी हो रही है. ऐसे में नानूर में एक अनोखी घटना देखने को मिली. जब शादी के दिन दूल्हे को एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होना पड़ा. जानकारी के मुताबिक कबीर अकबर राणा बीरभूम के नानूर थाने के खोजुतीपारा का रहने वाले हैं. दो महीने पहले लवपुर थाने के चौहट्टा में उनकी शादी की तारीख तय हुई थी.

SIR ऑफिस में दस्तावेज लेकर पहुंचा दूल्हा. (Photo: Screengrab)

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: बंगाल में SIR पर बवाल, 50 BLO ने दिया इस्तीफा, BDO ऑफिस में जमकर तोड़फोड़

सम्बंधित ख़बरें

woman killed and body thrown cctv footage
मिल गई CCTV में दिखी स्कॉर्पियो..., गाड़ी में लाकर घर के बाहर फेंकी गई थी नई दुल्हन की लाश
नवाज़ शरीफ के परिवार की शादी एक बार फिर चर्चा में है. (Photo: Instagram/@dialoguepakistan)
नवाज शरीफ के पोते की दुल्हन ने पहना भारतीय डिजाइनर का लहंगा, PAK में छिड़ी तीखी बहस
मारपीट और धमकी का भी आरोप.(Photo: Representational)
लुटेरी दुल्हन का बड़ा खेल! ससुराल से 1.19 करोड़ की ज्वैलरी हड़पी, फिर...
पुलिस, खनन और श्रम विभाग ने जांच शुरू की है.(Photo: Representational)
काले जादू के शक में बुजुर्ग ने बहू और बेटे की सास को कुल्हाड़ी से काट डाला, गांव में मची सनसनी
maharashtra bmc election muslim dominated asaduddin owaisi aimim victory
ओवैसी ने कैसे किया 'सेक्युलर पार्टियों' को मुस्लिम वोट बैंक के खेल से बाहर

लेकिन तीन दिन पहले उन्हें एसआईआर की सुनवाई के लिए एक कॉल आया और नानूर में बीडीओ कार्यालय में सुनवाई केंद्र में उपस्थित होने का आदेश दिया गया. नोटिस में कहा गया था वे 6 भाई हैं. ऐसे में अकबर राणा की नींद उड़ गई कि वह कैसे अन्य भाइयों और बहनों का दस्तावेज देंगे. क्योंकि वह अकेले हैं और उनकी सिर्फ एक बहन ही है. 

Advertisement

शेरवानी पहनकर उपस्थित हुए अकबर राणा

कबीर अकबर राणा दूल्हे के वेश में गुलाब और मालाओं से सजी हुई कार में सुनवाई केंद्र में उपस्थित हुए. वह बाकी मतदाताओं के साथ कतार में खड़े हुए और सभी दस्तावेज जमा किए. फिर शादी करने चले गए. हालांकि, इस घटना से दूल्हे के घर के लोग चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ नाराज हैं.

दूल्हे के भाई फिरदौस वैद ने कहा कि शादी के दिन सुनवाई का दिन होता है. इसलिए मुझे विवाह घर न जाकर पहले ब्लॉक कार्यालय आना पड़ा. नोटिस में कहा गया है कि दूल्हे छह भाई हैं, जबकि दूल्हा एक भाई और एक बहन हैं. लोगों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement