दुल्हन करती रही मंडप में इंतजार, दूल्हे को जाना पड़ा सरकारी काम से ऑफिस- VIDEO

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शादी के दिन दूल्हे को एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होना पड़ा. ऐसे में दूल्हा फूलों से सजी कार में बारात लेकर जाने से पहले बीडीओ ऑफिस पहुंच गया. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. अब यह खबर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है.

दरअसल पूरे राज्य में विशेष गहन सुधार प्रक्रिया (SIR) चल रही है. जबकि मतदाता सूची में सुधार के लिए इस समय सुनवाई भी हो रही है. ऐसे में नानूर में एक अनोखी घटना देखने को मिली. जब शादी के दिन दूल्हे को एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होना पड़ा. जानकारी के मुताबिक कबीर अकबर राणा बीरभूम के नानूर थाने के खोजुतीपारा का रहने वाले हैं. दो महीने पहले लवपुर थाने के चौहट्टा में उनकी शादी की तारीख तय हुई थी.

SIR ऑफिस में दस्तावेज लेकर पहुंचा दूल्हा. (Photo: Screengrab)

लेकिन तीन दिन पहले उन्हें एसआईआर की सुनवाई के लिए एक कॉल आया और नानूर में बीडीओ कार्यालय में सुनवाई केंद्र में उपस्थित होने का आदेश दिया गया. नोटिस में कहा गया था वे 6 भाई हैं. ऐसे में अकबर राणा की नींद उड़ गई कि वह कैसे अन्य भाइयों और बहनों का दस्तावेज देंगे. क्योंकि वह अकेले हैं और उनकी सिर्फ एक बहन ही है.

शेरवानी पहनकर उपस्थित हुए अकबर राणा

कबीर अकबर राणा दूल्हे के वेश में गुलाब और मालाओं से सजी हुई कार में सुनवाई केंद्र में उपस्थित हुए. वह बाकी मतदाताओं के साथ कतार में खड़े हुए और सभी दस्तावेज जमा किए. फिर शादी करने चले गए. हालांकि, इस घटना से दूल्हे के घर के लोग चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ नाराज हैं.

दूल्हे के भाई फिरदौस वैद ने कहा कि शादी के दिन सुनवाई का दिन होता है. इसलिए मुझे विवाह घर न जाकर पहले ब्लॉक कार्यालय आना पड़ा. नोटिस में कहा गया है कि दूल्हे छह भाई हैं, जबकि दूल्हा एक भाई और एक बहन हैं. लोगों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है.

