आसनसोल में टीचर की दरिंदगी कैमरे में कैद, मासूम की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही आरोपी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में एक छोटे छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. अंडाल थाना क्षेत्र के जामबाद इलाके में एक निजी शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्र को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में शिक्षक की निर्दयता साफ दिखाई दे रही है, जिसे देखकर लोग भड़क उठे.

और पढ़ें

वायरल वीडियो सामने आने के बाद छात्र के परिवार और स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

यह भी पढ़ें: आसनसोल: 1 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले शख्स की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप, पूर्व बोडो चेयरमैन बेबी बाउरी गिरफ्तार

आरोपी निजी शिक्षक की पहचान

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी निजी शिक्षक की पहचान निरज बर्णवाल के रूप में हुई है. वह जामुड़िया थाना क्षेत्र के पड़ाशिया गांव का रहने वाला है. बताया गया कि निरज बर्णवाल अंडाल थाना क्षेत्र के जामबाद इलाके में एक छात्र के घर पर ट्यूशन पढ़ाने गया था.

इसी दौरान किसी बात पर गुस्से में आकर उसने मासूम छात्र को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. मारपीट के दौरान छात्र की हालत देखकर घर के एक सदस्य ने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

Advertisement

वीडियो वायरल होते ही भड़का विरोध

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. जैसे ही आरोपी को वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली, वह मौके से फरार हो गया. इसके बाद छात्र के परिजन और स्थानीय लोग आरोपी के जामुड़िया थाना क्षेत्र स्थित घर पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

स्थिति बिगड़ती देख जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और हालात पर काबू पाया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी निरज बर्णवाल को हरिपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है. इस घटना ने एक बार फिर बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और निजी ट्यूशन के दौरान निगरानी की जरूरत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----