scorecardresearch
 

Feedback

आसनसोल: 1 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले शख्स की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप, पूर्व बोडो चेयरमैन बेबी बाउरी गिरफ्तार

आसनसोल में एक करोड़ रुपये की लॉटरी जीत चुके कार्तिक बाउरी की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है. उनका खून से लथपथ शव पूर्व बोडो चेयरमैन बेबी बाउरी के घर के बाहर मिला. पुलिस ने हत्या के आरोप में बेबी बाउरी और अमरदीप बाउरी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं.

Advertisement
X
कार्तिक बाउरी की संदिग्ध मौत (File Photo: Anil Giri/ITG)
कार्तिक बाउरी की संदिग्ध मौत (File Photo: Anil Giri/ITG)

आसनसोल के कुलटी विधानसभा क्षेत्र के लखियाबाद अपर पाड़ा में मंगलवार सुबह लॉटरी विजेता कार्तिक बाउरी की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. कार्तिक का खून से लथपथ शव पूर्व तृणमूल बोडो चेयरमैन बेबी बाउरी के घर के बाहर सीढ़ियों पर मिला. परिजनों ने तुरंत उसे आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मौत की खबर फैलते ही इलाके में हंगामा मच गया. मृतक की मां सबिता बाउरी ने बेबी बाउरी, अमरदीप बाउरी, संदीप बाउरी और ज्योत्स्ना बाउरी पर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि अमरदीप ने कार्तिक को अपने घर बुलाया था और देर रात तक वह वापस नहीं लौटा. जब परिजन उसे ढूंढने पहुंचे तो कार्तिक की चीखें सुनाई दीं और कुछ ही देर बाद वह खून से लथपथ सीढ़ियों पर पड़ा मिला.

कार्तिक का खून से लथपथ शव मिला

सम्बंधित ख़बरें

महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत पर परिजनों की मांग, 'SIT बने , केस बीड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले' 
RG Kar case: Convict Sanjay Roy
कोलकाता में RG Kar केस के दोषी संजय रॉय की भांजी की संदिग्ध मौत, घर में फंदे से लटका मिला शव 
बाराबंकी में 14 बंदरों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, सभी को जहर देने की आशंका 
उन्नाव में नाबालिग की संदिग्ध मौत के बाद बवाल 
Death of OpenAI Researcher: Musk Claims Murder, Family Raises Questions
अमेरिका में भारतीय निशाने पर, OpenAI रिसर्चर की संदिग्ध मौत 

स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर बेबी बाउरी ने दावा किया कि कार्तिक चोरी के इरादे से घर में घुसा था और भागते समय दीवार से गिर गया. लेकिन कार्तिक की मां ने इस दावे को खारिज कर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने हाल ही में एक करोड़ रुपये की लॉटरी जीती थी, इसलिए चोरी की बात बेबुनियाद है. उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या बताया.

Advertisement

पुलिस ने बेबी बाउरी को गिरफ्तार किया

पुलिस ने सबिता बाउरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बुधवार को पुलिस ने बेबी बाउरी और अमरदीप बाउरी को गिरफ्तार किया, जबकि संदीप और ज्योत्स्ना बाउरी अब भी फरार हैं. पुलिस ने जल्द दोनों को पकड़ने का दावा किया है. गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement