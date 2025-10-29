आसनसोल: 1 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले शख्स की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप, पूर्व बोडो चेयरमैन बेबी बाउरी गिरफ्तार

आसनसोल के कुलटी विधानसभा क्षेत्र के लखियाबाद अपर पाड़ा में मंगलवार सुबह लॉटरी विजेता कार्तिक बाउरी की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. कार्तिक का खून से लथपथ शव पूर्व तृणमूल बोडो चेयरमैन बेबी बाउरी के घर के बाहर सीढ़ियों पर मिला. परिजनों ने तुरंत उसे आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मौत की खबर फैलते ही इलाके में हंगामा मच गया. मृतक की मां सबिता बाउरी ने बेबी बाउरी, अमरदीप बाउरी, संदीप बाउरी और ज्योत्स्ना बाउरी पर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि अमरदीप ने कार्तिक को अपने घर बुलाया था और देर रात तक वह वापस नहीं लौटा. जब परिजन उसे ढूंढने पहुंचे तो कार्तिक की चीखें सुनाई दीं और कुछ ही देर बाद वह खून से लथपथ सीढ़ियों पर पड़ा मिला.

कार्तिक का खून से लथपथ शव मिला

स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर बेबी बाउरी ने दावा किया कि कार्तिक चोरी के इरादे से घर में घुसा था और भागते समय दीवार से गिर गया. लेकिन कार्तिक की मां ने इस दावे को खारिज कर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने हाल ही में एक करोड़ रुपये की लॉटरी जीती थी, इसलिए चोरी की बात बेबुनियाद है. उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या बताया.

पुलिस ने बेबी बाउरी को गिरफ्तार किया

पुलिस ने सबिता बाउरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बुधवार को पुलिस ने बेबी बाउरी और अमरदीप बाउरी को गिरफ्तार किया, जबकि संदीप और ज्योत्स्ना बाउरी अब भी फरार हैं. पुलिस ने जल्द दोनों को पकड़ने का दावा किया है. गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया है.

