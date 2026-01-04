'जान को खतरा, डर के साए में हूं, सो भी नहीं पा रहा', सहकर्मी इरम के पति खुर्शीद के आरोपों पर बोले YouTuber Shadab Jakati

Uttar Pradesh News: मेरठ के इंचौली गांव निवासी फेमस यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी महिला सहकर्मी इरम इन दिनों चर्चा में हैं. दरअसल, इरम के पति खुर्शीद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दोनों पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था. खुर्शीद ने दावा किया कि शादाब के कारण उनका घर उजड़ रहा है. इसके जवाब में शादाब जकाती ने अपनी सफाई पेश करते हुए आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि वे 10 साल की मेहनत के बाद वायरल हुए हैं और अब कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, इरम ने भी अपने पति के आरोपों का खंडन किया, साथ ही कहा कि वे दोनों काफी टाइम से अलग हैं. इस पूरे विवाद के बाद एक नया वीडियो सामने आया जिसमें शादाब के साथ इरम और खुर्शीद साथ-साथ दिखे.

शादाब बोले- मेहनत से जल रहे हैं लोग

शादाब जकाती ने कहा कि वह अपनी मेहनत के दम पर 50,000 से ज्यादा वीडियो बनाकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को अब सिर्फ शादाब ही दिख रहा है. शादाब के मुताबिक, खुर्शीद अपनी पत्नी से पैसे वसूलता था और अब पैसे न मिलने पर यह ड्रामा कर रहा है. यूट्यूबर ने खुद की जान को खतरा बताते हुए कहा कि वह डर के साए में हैं और घर पर सो भी नहीं पा रहे हैं.

शादाब की माने तो खुर्शीद खुद इरम को उनके पास लेकर आया था. वो इरम के साथ में वीडियो बनाने की जिद कर रहा था ताकि पैसे मिल जाएं. लेकिन सैलरी/कमाई के पैसे खुद ले लेता था. इसी के चलते बाद में विवाद हुआ और खुर्शीद ने फर्जी आरोप लगा दिए.

जांच में सहयोग का दिया भरोसा

शादाब जकाती ने साफ किया कि वे कहीं भाग नहीं रहे हैं और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने मांग की है कि उनकी छवि खराब करने वालों की भी जांच होनी चाहिए. शादाब ने कहा कि उनके साथ काम करने वाली महिलाएं आर्टिस्ट हैं और मेहनत करके पैसा कमा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि खुर्शीद नशा या तंत्र-मंत्र का झूठा बहाना बना रहा है, जबकि वह असल में बिल्कुल ठीक है और केवल पैसों की लालच में यह सब कर रहा है.

खुर्शीद द्वारा लगाए गए 'जान के खतरे' के आरोप पर पलटवार करते हुए जकाती ने कहा कि असल में खतरा उन्हें है और वे डर के कारण घर में सो भी नहीं पा रहे हैं. शादाब जकाती के मुताबिक, इरम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत कर रही है. आरोप लगाना आसान है, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करूंगा. लेकिन रोज-रोज के विवाद से तंग आ गया हूं, सोचता हूं कि कहीं दूर निकल जाऊं.

इरम ने कहा- बच्चों के लिए करती रहूंगी काम

वहीं, पत्नी इरम ने अपने पति के सभी दावों को गलत बताया है. इरम का कहना है कि उनके चार बच्चे हैं और घर का खर्चा चलाने के लिए वह काम करना जारी रखेंगी. उन्होंने बताया कि पहले उनका पति टायरों का काम करता था, लेकिन अब वह आवारागर्दी करता है. जब इरम ने उसे पैसे देना बंद कर दिया, तो उसने बदनाम करने के लिए यह सब शुरू किया. इरम के अनुसार, वह अपनी मर्जी से और बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही हैं.

पति खुर्शीद का दर्द

इरम के पति खुर्शीद का कहना है कि उनकी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी शादाब की वजह से तबाह हो गई. खुर्शीद ने रोते हुए बताया कि उन्होंने अपनी जमीन और घर तक पत्नी की खुशी के लिए बेच दिया, लेकिन अब वह उन्हें तलाक की धमकी देती है. दिल के मरीज खुर्शीद ने आरोप लगाया कि शादाब उनकी पत्नी को भड़काता है. उन्होंने बताया कि पहले समझौते के तहत उन्हें पत्नी के काम में दखल न देने को मजबूर किया गया था.

