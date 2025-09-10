scorecardresearch
 

'अगर किसी को अयोध्या राम मंदिर पर गर्व नहीं है, तो उसका भारतीय होना संदिग्ध है', बोले CM योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर में श्रद्धांजलि समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कोई अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर गर्व नहीं करता, तो उसकी भारतीयता संदिग्ध है. उन्होंने बताया कि यह मंदिर महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ के संघर्ष और संकल्प का परिणाम है. योगी ने कहा कि राम मंदिर भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है.

CM योगी ने कहा कि हर भारतीय को राम मंदिर पर गर्व होना चाहिए. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति अयोध्या में बने भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को देखकर गर्व महसूस नहीं करता, तो उसकी भारतीयता ही संदिग्ध मानी जाएगी. मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बोल रहे थे. यह आयोजन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और महंत अवैद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर हुआ.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश में ऐसा कौन होगा जिसे अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को देखकर गर्व न हो. उन्होंने कहा कि अगर किसी को गर्व नहीं होता, तो उसके भारतीय होने पर ही सवाल खड़े होते हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि महंत दिग्विजयनाथ ने देश से गुलामी के प्रतीकों को हटाने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था. बाद में महंत अवैद्यनाथ ने भी इस संकल्प को आगे बढ़ाया. आज दोनों महंतों का वह सपना साकार हो चुका है.

संस्कृत श्लोक का हवाला
योगी ने अपने भाषण में एक संस्कृत श्लोक उद्धृत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति में क्षमता होती है, बस उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है. उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ और अवैद्यनाथ को समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाला बताया, जिन्होंने अपना जीवन देश और धर्म को समर्पित कर दिया.

संत का असली परिचय
मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चा संत समाज को अपना परिवार और राष्ट्र को अपना कुल मानता है. उसकी पहचान केवल सनातन धर्म से होती है. उन्होंने कहा कि जब एक सच्चा संत संकल्प लेता है, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से सामने आता है.

संघर्ष और संकल्प का प्रतीक
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर महंत दिग्विजयनाथ और अवैद्यनाथ के संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और संकल्प शक्ति का प्रमाण है.

