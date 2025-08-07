लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाए सोने के झुमके, CCTV में कैद हुई वारदात

लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतनाथ मार्केट स्थित रिद्धि ज्वेलर्स में एक महिला द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है. इस घटना में आरोपी महिला ने दुकान से 1 ग्राम वजन के सोने के झुमके चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गई. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.

दुकानदार के मुताबिक, महिला ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुई और झुमके दिखाने को कहा. कुछ देर बाद वह बहाने से दुकान से बाहर चली गई. जब दुकान मालिक ने स्टॉक चेक किया तो एक जोड़ी सोने की बालियां गायब मिलीं.

पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला ने कैसे झुमके चुराए और चुपचाप बाहर निकल गई.

मामले की जानकारी लगते ही दुकानदार ने तुरंत घटना की जानकारी गाजीपुर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी महिला की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और महिला चोर की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में पुलिस सक्रिय है. दुकानदारों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है.

