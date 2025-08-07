scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से महिला ने उड़ाए सोने के झुमके, CCTV में कैद हुई वारदात

लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में स्थित भूतनाथ मार्केट की रिद्धि ज्वेलर्स से एक महिला ग्राहक ने 1 ग्राम के सोने के झुमके चुरा लिए. घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोरी के बाद महिला फरार हो गई. पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
1 ग्राम के सोने के झुमके चुरा लिए. (Photo: Ashish Srivastav/ITG)
1 ग्राम के सोने के झुमके चुरा लिए. (Photo: Ashish Srivastav/ITG)

लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतनाथ मार्केट स्थित रिद्धि ज्वेलर्स में एक महिला द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है. इस घटना में आरोपी महिला ने दुकान से 1 ग्राम वजन के सोने के झुमके चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गई. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.

दुकानदार के मुताबिक, महिला ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुई और झुमके दिखाने को कहा. कुछ देर बाद वह बहाने से दुकान से बाहर चली गई. जब दुकान मालिक ने स्टॉक चेक किया तो एक जोड़ी सोने की बालियां गायब मिलीं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी पर एक्शन, निकांत जैन के ठिकानों पर ED ने मारा छापा

सम्बंधित ख़बरें

6 महीने की शादी, एक मौत और पति पर हत्या का आरोप 
राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में किया था गड़बड़ी का दावा (Photo: ITG)
जिस आदित्य का राहुल गांधी ने किया जिक्र... क्या वो तीन राज्यों में वोटर है? जानें- EC की वेबसाइट पर क्या दिखा 
Merchant Navy officer wife murder case Lucknow
शक, शराब की ज़िद और बेरहमी... पति ने जान लेने से पहले नर्क बना दी थी जिंदादिल मधु की जिंदगी 
Nikant Jain and Abhishek Prakash (Photo- ITG)
निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी पर एक्शन, निकांत जैन के ठिकानों पर ED का छापा 
पत्नी की हत्या के आरोप में लखनऊ के अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया (Photo: ITG)
6 महीने की शादी और एक ऑडियो कॉल... ऐसे पकड़ा गया पत्नी का 'कातिल' मर्चेंट नेवी अफसर 

पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला ने कैसे झुमके चुराए और चुपचाप बाहर निकल गई.

मामले की जानकारी लगते ही दुकानदार ने तुरंत घटना की जानकारी गाजीपुर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी महिला की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और महिला चोर की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में पुलिस सक्रिय है. दुकानदारों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लखनऊ: फंदे से लटकी मिली मर्चेंट नेवी अफसर की पत्नी, 6 महीने पहले हुई थी शादी; पिता बोले- ससुरालवालों ने हत्या कर शव को लटकाया

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement