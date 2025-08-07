scorecardresearch
 

लखनऊ में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी पर एक्शन, निकांत जैन के ठिकानों पर ED ने मारा छापा

लखनऊ में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है. ईडी की टीम निकांत जैन के गोमती नगर स्थित आवास पर पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रही है. निकांत फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है. 

निकांत जैन और अभिषेक प्रकाश (Photo- ITG)
यूपी की राजधानी लखनऊ में निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है. ईडी की टीम निकांत जैन के गोमती नगर स्थित आवास पर पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रही है. निकांत फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है. 
 
आपको बता दें कि निकांत जैन पर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के लिए सोलर कंपनी से कमीशन मांगने का आरोप था. एसटीएफ ने निकांत को गोमती नगर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था. 

यह भी पढ़ें: IAS बनने से लेकर अब तक की सैलरी, भत्ते और इनकम टैक्स रिटर्न.... अभिषेक प्रकाश केस में हर जानकारी जुटा रही विजिलेंस 

ईडी के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि बिचौलिए निकांत जैन, जिसने अभिषेक प्रकाश की ओर से कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी, से जुड़े चार परिसरों की शहर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी ली जा रही है. 

जैन के घर के अलावा, उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कंपनियों के कार्यालयों के रूप में पंजीकृत दो परिसरों की तलाशी ली जा रही है. अधिकारी ने बताया कि चौथा परिसर एक होटल है, जहां उनके परिवार के सदस्य संयुक्त निदेशक हैं. 

यह भी पढ़ें: यूपी: IAS अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ीं, ED ने भी शुरू की कमीशनबाजी की जांच

मालूम हो कि 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया था. सौर उद्योग के एक निवेशक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि निकांत जैन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए अभिषेक प्रकाश के नाम पर कमीशन मांग रहा है. 

