अलीगढ़: कट्टे वाली पत्नी की दबंगई, पति को चारपाई से बांधा, Video वायरल

अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के हामिदपुर गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रदीप नामक व्यक्ति चारपाई से बंधा दिख रहा है. मां ने बहू पर मारपीट, धमकी देने और अवैध तमंचा रखने के आरोप लगाए हैं. वहीं पत्नी का कहना है कि पति शराब के नशे में झगड़ा करता था. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और पूछताछ जारी है.

पत्नी ने पतों को चारपाई से बांधा. (Photo: Screengrab)
अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र के हामिदपुर गांव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को चारपाई से बंधा हुआ दिखाया गया है. वीडियो में व्यक्ति के हाथ और पैर चारपाई से रस्सियों के सहारे बंधे नजर आ रहे हैं. सास का आरोप है कि बहू के पास तमंचा (कट्टा) है और वो इसके सहारे मेरे बेटे को अक्सर धमकी देती है.

जानकारी के अनुसार, चारपाई से बंधे व्यक्ति की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है, जो हामिदपुर गांव का निवासी है. मामले में प्रदीप की पत्नी पर उसे चारपाई से बांधने के आरोप लगे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है.

मां ने लगाए गंभीर आरोप
इस मामले में प्रदीप की मां सुमन ने टप्पल थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बहू लगातार उनके बेटे के साथ मारपीट और उत्पीड़न करती रहती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बहू के पास अवैध असलहा है और उसी ने प्रदीप को चारपाई से बांधा. सुमन का कहना है कि शादी को चार साल हो चुके हैं और बहू लगातार इसी तरह का व्यवहार कर परिवार को परेशान कर रही है. उन्होंने यह आशंका भी जताई है कि उनका बेटा अब कहां है, इसकी जानकारी सिर्फ उसकी पत्नी को ही है.

(Photo: Representational)
पुलिस ने क्या कहा?
मामले पर जानकारी देते हुए DSP वरुण कुमार सिंह ने बताया कि टप्पल थाना क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को चारपाई से बंधा दिखाया जा रहा है. जांच में सामने आया है कि चारपाई से बंधा व्यक्ति प्रदीप है, जो हामिदपुर गांव का रहने वाला है.

DSP के अनुसार, प्रदीप और उसकी पत्नी के बीच घरेलू विवाद की बात सामने आई है. पत्नी का कहना है कि प्रदीप आए दिन शराब के नशे में धुत होकर पड़ोसियों से झगड़ा करता है, जिससे स्थिति बिगड़ जाती थी. इसी वजह से पत्नी ने उसे चारपाई से बांधा था. पुलिस ने बताया कि वीडियो की सत्यता को देखते हुए प्रदीप की पत्नी को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है. मामले से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

