पति से संबंध बना रही थी, तभी काट दिया गला, फिर प्रेमी संग भी बनाए... भांजे से अफेयर वाली कहानी में खुलासा

ये हैरान कर देने वाली कहानी यूपी के शाहजहांपुर की है. एक महिला ने अपने पति का गला उस वक्त काट दिया, जब वह संबंध बना रही थी. पुलिस का कहना है कि इसके बाद उसने मौके पर मौजूद प्रेमी संग भी संबंध बनाए. इस महिला का उसके भांजे के साथ अफेयर चल रहा था.

पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी ने पति की गला काटकर हत्या कर दी. इस मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पत्नी ने पहले अपने पति के साथ संबंध बनाए, उसी दौरान गला काट दिया. इसके बाद मौके पर मौजूद प्रेमी से भी पास में पड़े पुआल पर संबंध बनाए. पति की हत्या के बाद सारा दोष प्रेमी पर मढ दिया. पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, 28 जनवरी की शाम आदेश नाम का युवक हरदोई से अपने दोस्त रामचंद्र के साथ निकला था. उसने दोस्त से कहा कि वह अपनी मामी के घर जा रहा है और पार्टी देगा. रास्ते में दोनों ने देसी शराब खरीदी और पीने के बाद पुवायां क्षेत्र के भटपुरा चटू गांव पहुंचे. आदेश ने रामचंद्र को बाइक पर बाहर खड़ा कर दिया और खुद घर के अंदर चला गया. इसी दौरान घर के अंदर बलराम की हत्या कर दी गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बलराम की पत्नी पूजा ने पहले पति के साथ संबंध बनाए और उसी दौरान धारदार हथियार से उसका गला काट दिया. आरोप है कि हत्या के बाद उसने वहीं मौजूद अपने प्रेमी के साथ भी नजदीक में पड़े पुआल पर संबंध बनाए. इसके बाद आदेश वहां से निकल गया.

यह भी पढ़ें: प्यार, शक और हत्या... एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पति ने पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

29 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे जब बलराम के छोटे भाई राजू काम पर चलने के लिए उसे बुलाने पहुंचे तो कोई जवाब नहीं मिला. जब वह कमरे के अंदर गया तो बलराम का शव पड़ा मिला और पत्नी पास में ही लेटी थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो मामला संदिग्ध लगा. पुलिस ने जब दंपति के सात वर्षीय बेटे से बातचीत की तो उसने बताया कि पिता के चिल्लाने पर मां ने कहा था कि पापा को सुई लगा रहे हैं. बच्चे की इस बात के बाद पुलिस का शक पत्नी पर गहराता गया.

कड़ाई से पूछताछ करने पर पूजा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि पूजा का अपने रिश्ते के भांजे से प्रेम संबंध था. बताया जा रहा है कि पूजा पति से सोशल मीडिया पर गम भरे गाने और रील अपलोड करवाती थी, ताकि उसका प्रेमी उन्हें देख सके. हत्या के बाद उसने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया, जिससे पुलिस को कोई सबूत न मिल सके.

दस साल पहले हुई थी महिला की शादी

पुलिस के अनुसार, पूजा और बलराम की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है. करीब एक साल पहले पूजा का प्रेम संबंध शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे हत्या की साजिश तक पहुंच गया. पुलिस ने इस मामले में पत्नी पूजा, उसके प्रेमी आदेश और सहयोगी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

पुलिस की कई टीमें इस हत्या के खुलासे के लिए लगाई गई थीं, जिसके बाद ही आदेश और उसके साथी रामचंद्र को पकड़ा जा सका. पुलिस सूत्रों की मानें तो पूजा पढ़ी-लिखी नहीं थी. वह अपने पति से स्टेटस पर गम भरे गाने लगवाती थी, ताकि वो स्टेटस उसका प्रेमी भांजा देख सके. इंस्टाग्राम पर रील भी बनवाकर पति से अपलोड करवाती थी.

