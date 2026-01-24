scorecardresearch
 
प्यार, शक और हत्या... एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पति ने पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मणिटोला इलाके में एक महिला की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, महिला ने पति के कथित अवैध संबंधों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया. इसी दौरान आरोपी ने पत्नी को गोली मार दी और फरार हो गया. पुलिस ने हथियार बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. (Photo: Representational)
झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को एक महिला की उसके पति द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, महिला ने पति के कथित अवैध संबंधों पर आपत्ति जताई थी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. इसके बाद पति ने कथित तौर पर उसे गोली मार दी.

दरअसल, यह घटना डोरंडा थाना क्षेत्र के मणिटोला इलाके में हुई. मृतका की पहचान 40 वर्षीय तरन्नुम के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें: ED ऑफिस का CCTV खंगालने पहुंची थी रांची पुलिस, पूर्व सरकारी कर्मचारी के आरोपों से बढ़ा सियासी टकराव

पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद

डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला के पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था. इसी मुद्दे को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने गुस्से में आकर तरन्नुम को गोली मार दी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है.

आरोपी फरार, तलाश जारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है.

घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के चलते हो रही हत्याओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

