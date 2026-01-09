scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं बहराइच में तैनात IAS आलोक प्रसाद जिनपर होमगार्ड ने लगाया गाली देने का आरोप? विवादों से रहा है पुराना नाता

बहराइच की महसी तहसील में तैनात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आलोक प्रसाद विवादों में घिर गए हैं. उनके सुरक्षाकर्मी ने उन पर जातिसूचक गाली देने और सजा के तौर पर ग्राउंड के चक्कर लगवाने का आरोप लगाया है. हालांकि, जिला प्रशासन की जांच में इन आरोपों को आधारहीन पाया गया है.

Advertisement
X
बहराइच में एसडीएम आलोक प्रसाद पर होमगार्ड का आरोप (Photo- Screengrab)
बहराइच में एसडीएम आलोक प्रसाद पर होमगार्ड का आरोप (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: बहराइच की महसी तहसील में तैनात एसडीएम (ज्वाइंट मजिस्ट्रेट) आलोक प्रसाद के खिलाफ उनके सुरक्षा में तैनात होमगार्ड रमाकांत मिश्रा ने अभद्रता और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई. होमगार्ड का आरोप है कि एक दिव्यांग व्यक्ति को एसडीएम से मिलवाने पर आईएएस अधिकारी ने उसे जातिसूचक गालियां दीं, जूते से मारने और चोटी उखाड़ने की धमकी दी. इसके साथ ही उसे दंड स्वरूप तहसील ग्राउंड के पांच चक्कर लगाने का आदेश दिया गया. हालांकि, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा की गई जांच में इन आरोपों को तथ्यहीन और निराधार पाया गया है.

होमगार्ड का आरोप और जांच रिपोर्ट

पीड़ित होमगार्ड रमाकांत मिश्रा के अनुसार, एसडीएम ने अपने चपरासी और गनर के जरिए उसे ग्राउंड के चक्कर लगवाने और उठक-बैठक करने की सजा दी. इस मामले में होमगार्ड यूनियन ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

होमगार्ड ने IAS पर लगाए गंभीर आरोप
wolf, Bahraich DFO Removed
बहराइच में 8वां आदमखोर भेड़िया ढेर, बच्चों की मौत के बाद DFO पर गिरी गाज
wolf
बहराइच: वन विभाग ने मारा सातवां भेड़िया, ले चुका था 10 मासूम बच्चों की जान
तेंदुए और बाघ ने किए हमले.(Photo: Representational)
बहराइच में तेंदुआ और बाघ ने कई लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत
leopard
भेड़िया, तेंदुए के बाद बहराइच में टाइगर की दहशत, 3 पर किया हमला, एक ही हालत गंभीर

जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि शिकायतकर्ता कोई भी ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका. जांच अधिकारी ने उस दिव्यांग व्यक्ति का वीडियो भी जारी किया है, जिसने एसडीएम के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

विवादों से पुराना नाता

2022 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक प्रसाद का विवादों से पुराना नाता रहा है. बहराइच में उनकी पहली तैनाती कैसरगंज तहसील में हुई थी, जहां न्यायिक कार्यशैली को लेकर अधिवक्ताओं ने उनकी कोर्ट का बहिष्कार कर दिया था. भारी विरोध के बाद उन्हें वहां से हटाकर महसी तहसील भेजा गया, लेकिन यहां भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. होमगार्ड के आरोपों के बीच अब महसी तहसील के अधिवक्ताओं ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उनकी कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Advertisement

प्रशासनिक करियर और वर्तमान स्थिति

आलोक प्रसाद एक मेधावी पृष्ठभूमि से आते हैं, वे 2018 में पीसीएस और 2022 में आईपीएस के रूप में भी चयनित हो चुके हैं. वर्तमान में वे महसी में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं. सूचना विभाग के मीडिया सेल के अनुसार, प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है. हालांकि, स्थानीय अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के बीच उन्हें लेकर असंतोष बना हुआ है. अब देखना यह है कि अधिवक्ताओं के नए शिकायती पत्र पर जिला प्रशासन क्या रुख अपनाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement