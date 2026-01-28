अलंकार अग्निहोत्री को कहां ले गई बरेली पुलिस? समर्थकों संग हुई झड़प, हाथापाई की नौबत; देखें- VIDEO

Bareilly News: निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बरेली के एडीएम कंपाउंड से बाहर निकाला गया. प्रशासन उन्हें शामली या कानपुर ले जाने की तैयारी में है, हालांकि एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने गंतव्य स्थान को गुप्त रखा है.

इस निष्कासन के दौरान हिंदू संगठनों के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने जब समर्थकों को खदेड़ा, तो तीखी झड़प हो गई और प्रदर्शनकारियों ने एक इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई कर उनकी वर्दी नोचने का प्रयास किया. इस बीच अलंकार अग्निहोत्री ने गाड़ी के भीतर से विक्ट्री (जीत) का सिंबल दिखाया.

गौरतलब है कि निलंबित अधिकारी को ले जाते समय माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे समर्थकों ने एक इंस्पेक्टर को धक्का देकर गिरा दिया. धक्का-मुक्की के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने दारोगा की वर्दी पर हाथ डाला और उसे नोचने की कोशिश की. इस दौरान पुलिसकर्मियों और आक्रामक समर्थकों के बीच जमकर गाली-गलौज और हाथापाई हुई.

भारी सुरक्षा के बीच जिला छोड़ने की तैयारी

प्रशासन अलंकार अग्निहोत्री को बरेली की सीमा से बाहर भेजने के लिए पूरी तरह मुस्तैद दिखा. एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साधते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्हें वहां ले जाया जाएगा जहां उनका मन होगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कानपुर या शामली भेजा जा सकता है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठियां पटककर समर्थकों को तितर-बितर किया.

समर्थक बोले- पहले बात कराइये हमारी

समर्थक पुलिसवालों से कह रहे थे कि पहले उनकी अलंकार अग्निहोत्री से बात कराई जाई. वहीं, पुलिस का कहना था कि सब बातें हो चुकी हैं, आप लोग रास्ता खाली करें और गाड़ी को आगे बढ़ने दें. इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई. नौबत हाथापाई की गई. हालंकि, आखिर में पुलिसवाले अलंकार अग्निहोत्री को गाड़ी से लेकर निकल गए.

