scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेश में प्रतीक और चेन्नई में अपर्णा... इधर इंस्टाग्राम पोस्ट से तलाक के ऐलान ने मचाई सियासी हलचल

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की इंस्टाग्राम पोस्ट ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है. प्रतीक ने अपनी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक लेने का ऐलान किया है, जबकि अपर्णा खेमे ने आईडी हैक होने का दावा कर इसे साजिश बताया है.

Advertisement
X
अपर्णा यादव और प्रतीक. (File Photo ITGD)
अपर्णा यादव और प्रतीक. (File Photo ITGD)

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच वैवाहिक कलह सार्वजनिक हो गई है. प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक के बाद एक कई पोस्ट साझा कर अपर्णा से अलग होने और जल्द तलाक की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है. प्रतीक ने अपर्णा पर उनके माता-पिता और भाई से संबंध तुड़वाने और केवल प्रसिद्धि के पीछे भागने के तीखे आरोप लगाए हैं. फिलहाल प्रतीक विदेश में हैं और अपर्णा चेन्नई में थीं, जिससे दोनों के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है.

'स्वार्थी और झूठी महिला' प्रतीक के गंभीर आरोप

प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी पत्नी को "सबसे स्वार्थी और झूठी महिला" करार दिया. उन्होंने लिखा कि अपर्णा ने सिर्फ खुद के फेमस होने के लिए उनके माता-पिता और भाई के साथ रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी. 

सम्बंधित ख़बरें

GOVINDA APARNA YADAV NEWS
दो रिश्तों में दरार... कैसे टूटने की कगार पर गोविंदा-सुनीता और अपर्णा-प्रतीक का बंधन!
प्रतीक यादव का पोस्ट वायरल हो रहा है. Photo ITG
'जिंदगी में इतनी बड़ी झूठी महिला नहीं देखी, फेमस होने...' प्रतीक का अपर्णा पर पोस्ट!
Prateek Yadav Lifestyle
जिम-टैटू और कार रेसिंग के शौकीन हैं प्रतीक यादव, बेजुबानों पर लुटाते हैं प्यार
अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक, घर तोड़ने का आरोप लगा सोशल मीडिया पर लिखी बात
Prateek Yadav Aparna Yadav divorce
हाईस्कूल में मिले थे अपर्णा और प्रतीक... पहले प्यार, फिर शादी और अब तलाक की नौबत

प्रतीक के अनुसार, अपर्णा ने निजी पारिवारिक मूल्यों की अनदेखी कर सिर्फ अपनी सार्वजनिक छवि और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान दिया. प्रतीक ने अपनी संतान की कसम खाते हुए यहां तक लिख दिया कि अपर्णा ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया है.

अपर्णा खेमे का दावा- 'हैक हो गई है आईडी'

इस चौंकाने वाले घटनाक्रम के बीच अपर्णा यादव के समर्थकों और करीबियों ने इन खबरों का खंडन किया है. अपर्णा खेमे की ओर से 'आजतक' को बताया गया कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है. हैकिंग की वजह से ही प्रतीक उन पोस्ट्स में कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं. उनके पक्ष की ओर से जल्द ही इस मामले में एक विस्तृत और आधिकारिक बयान जारी किए जाने की बात कही जा रही है ताकि स्थिति साफ हो सके.

Advertisement

राजनीति और रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियां

गौरतलब है कि प्रतीक यादव हमेशा से लो प्रोफाइल रहे हैं, जबकि अपर्णा राजनीति में सक्रिय हैं. आज से ठीक चार साल पहले 19 जनवरी 2022 को ही अपर्णा ने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा था. अपर्णा अक्सर परिवार के राजनीतिक स्टैंड से अलग हटकर बयान देती रही हैं, चाहे वह जातिगत आरक्षण का विरोध हो या केजीएमयू का हालिया विवाद. प्रतीक ने अपनी पोस्ट में संकेत दिया कि अपर्णा द्वारा परिवार के खिलाफ जाकर भाजपा की नीतियों का समर्थन करने को वह परिवार तोड़ने वाला कदम मानते हैं.

हाई-प्रोफाइल परिवार में मची खलबली

प्रतीक और अपर्णा के बीच का यह तनाव अब चर्चा का विषय बन चुका है. प्रतीक ने साफ़ किया कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं ढोना चाहते. उत्तर प्रदेश के इस सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की छोटी बहू के वैवाहिक जीवन में आई इस दरार ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल तेज कर दी है. अब देखना यह है कि विदेश से लौटने के बाद प्रतीक इन पोस्ट्स पर क्या रुख अपनाते हैं और अपर्णा खेमे की ओर से क्या सफाई आती है.

आपको बता दें कि अपर्णा का परिवार उत्तराखंड का है. उनकी मां अम्बा बिष्ट नगर निगम सेवा अधिकारी और LDA में काफी समय तक संपत्ति अधिकारी रही हैं. अपर्णा के लिए कल यानी 19 जनवरी की तारीख संयोग बन गई है. दरअसल, आज से ठीक चार साल पहले 19 जनवरी 2022 को उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सपा का साथ छोड़ दिया था. इसके बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement