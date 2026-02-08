scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तीनों बहनों की लाशें पड़ी थीं, पिता कर रहा था पत्नियों से हाथापाई! गाजियाबाद केस में चश्मदीद का दावा

गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन सगी बहनों की संदिग्ध मौत का मामला नए दावों से और उलझ गया है. सोसाइटी अध्यक्ष ने कहा कि घटना के समय पिता और पत्नियों के बीच झगड़ा हो रहा था. मां के रोने-चिल्लाने और CCTV में कथित विवाद के दृश्य भी सामने आए हैं. पुलिस तीन मोबाइल और फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच पर फोकस कर रही है. पिता ने कोरियन गेम का एंगल बताया, लेकिन पुलिस फिलहाल अन्य कारणों से जांच कर रही है.

Advertisement
X
गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की संदिग्ध मौत का मामला नए दावों से और उलझ गया है. Photo ITG
गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की संदिग्ध मौत का मामला नए दावों से और उलझ गया है. Photo ITG

गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन सगी बहनों की संदिग्ध मौत का मामला लगातार नए खुलासों के कारण और पेचीदा होता जा रहा है. जांच आगे बढ़ने के साथ सोसाइटी पदाधिकारियों के ताज़ा बयानों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी के दावों से घटना से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

घटना के समय फ्लैट में विवाद का दावा
सोसाइटी के अध्यक्ष जय ठाकुर ने दावा किया है कि जिस समय नीचे बच्चियों के शव पड़े मिले, उसी दौरान ऊपर फ्लैट में चेतन और उसकी पत्नियों के बीच झगड़ा और धक्का-मुक्की हो रही थी. उनके मुताबिक चेतन अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था और मारपीट भी कर रहा था. इस दावे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है.

मां की चीख-पुकार से मचा हड़कंप
सोसाइटी के पदाधिकारियों के अनुसार, जब बच्चियों की मां नीचे पहुंची तो वह जोर-जोर से “मार डाला” कहते हुए रो रही थी और भगवान को कोस रही थी. वहीं सबसे छोटी बच्ची के पास एक महिला जोर-जोर से रोते हुए दिखाई दी, जो बार-बार “कोरियन” शब्द बोल रही थी. इस व्यवहार ने भी कई तरह की आशंकाओं को जन्म दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
गाजियाबाद में नकली दवाइयों के कारोबार का भंडाफोड़
लिवर की दवा में ज़हर!(Photo: Mayank Gaur/ITG)
नकली Liv-52 फैक्ट्री का भंडाफोड़... 50 हजार टैबलेट जब्त, 5 गिरफ्तार
तीनों बहनों के पिता की लिव इन पार्टनर ने किया था सुसाइड. (Photo: ITG)
पिता की लिव-इन पार्टनर और 3 शादियां... ट्रिपल सुसाइड केस में जुड़ रहीं नई कड़ियां
गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड पर महिला आयोग सख्त.(Photo: Screengrab)
रील्स, गेमिंग और कोरियन कल्चर की लत बनी मौत की वजह! महिला आयोग का बयान
Advertisement

लिफ्ट के CCTV में दिखा विवाद
सोसाइटी एसोसिएशन का कहना है कि जब परिवार के लोग शवों को ढकने के लिए चादर लेने गए, उसी दौरान लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध दृश्य रिकॉर्ड हुए. फुटेज में चेतन और उसकी पत्नियों के बीच बहस और हाथापाई जैसे हालात दिखने की बात कही गई है. यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है. साथ ही डायल 112 पर की गई कॉल और अन्य जानकारियां भी पुलिस के साथ साझा की गई हैं.

मोबाइल फोन और फॉरेंसिक जांच पर फोकस
जांच एजेंसियां अब तीन मोबाइल फोन के डेटा पर खास ध्यान दे रही हैं. दो फोन ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें पहले ही बेचा जा चुका है और पुलिस उनकी तलाश में है. घटना वाली रात बच्चियां अपनी मां सुजाता का मोबाइल इस्तेमाल कर रही थीं. बताया गया कि शाम को पिता ने फोन ले लिया था, लेकिन रात करीब 11 बजे बेटियों ने दोबारा फोन लिया. कुछ समय बाद फोन फिर वापस ले लिया गया और उसके तुरंत बाद घटना हो गई. अब पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट और कथित सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मिलान रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

कोरियन गेम बनाम पारिवारिक विवाद का एंगल
बच्चियों के पिता चेतन का कहना है कि तीनों बेटियां एक कोरियन ऑनलाइन गेम के प्रभाव में थीं. उनके अनुसार बेटियों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम बदलकर अलीजा, सिंडी और मारिया रख लिए थे और गेम के अंतिम खतरनाक टास्क को पूरा करने के दबाव में यह कदम उठाया.

Advertisement

हालांकि बच्चियों की नानी सुनीता देवी ने इस दावे पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. दूसरी ओर पुलिस फिलहाल कोरियन गेम वाले एंगल को सही नहीं मान रही और बाकी संभावित कारणों को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है.

---- समाप्त ----
इनपुट- गौरव पांडे
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement