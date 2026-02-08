तीनों बहनों की लाशें पड़ी थीं, पिता कर रहा था पत्नियों से हाथापाई! गाजियाबाद केस में चश्मदीद का दावा

गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन सगी बहनों की संदिग्ध मौत का मामला लगातार नए खुलासों के कारण और पेचीदा होता जा रहा है. जांच आगे बढ़ने के साथ सोसाइटी पदाधिकारियों के ताज़ा बयानों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी के दावों से घटना से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

घटना के समय फ्लैट में विवाद का दावा

सोसाइटी के अध्यक्ष जय ठाकुर ने दावा किया है कि जिस समय नीचे बच्चियों के शव पड़े मिले, उसी दौरान ऊपर फ्लैट में चेतन और उसकी पत्नियों के बीच झगड़ा और धक्का-मुक्की हो रही थी. उनके मुताबिक चेतन अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था और मारपीट भी कर रहा था. इस दावे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है.

मां की चीख-पुकार से मचा हड़कंप

सोसाइटी के पदाधिकारियों के अनुसार, जब बच्चियों की मां नीचे पहुंची तो वह जोर-जोर से “मार डाला” कहते हुए रो रही थी और भगवान को कोस रही थी. वहीं सबसे छोटी बच्ची के पास एक महिला जोर-जोर से रोते हुए दिखाई दी, जो बार-बार “कोरियन” शब्द बोल रही थी. इस व्यवहार ने भी कई तरह की आशंकाओं को जन्म दिया है.

लिफ्ट के CCTV में दिखा विवाद

सोसाइटी एसोसिएशन का कहना है कि जब परिवार के लोग शवों को ढकने के लिए चादर लेने गए, उसी दौरान लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध दृश्य रिकॉर्ड हुए. फुटेज में चेतन और उसकी पत्नियों के बीच बहस और हाथापाई जैसे हालात दिखने की बात कही गई है. यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है. साथ ही डायल 112 पर की गई कॉल और अन्य जानकारियां भी पुलिस के साथ साझा की गई हैं.

मोबाइल फोन और फॉरेंसिक जांच पर फोकस

जांच एजेंसियां अब तीन मोबाइल फोन के डेटा पर खास ध्यान दे रही हैं. दो फोन ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें पहले ही बेचा जा चुका है और पुलिस उनकी तलाश में है. घटना वाली रात बच्चियां अपनी मां सुजाता का मोबाइल इस्तेमाल कर रही थीं. बताया गया कि शाम को पिता ने फोन ले लिया था, लेकिन रात करीब 11 बजे बेटियों ने दोबारा फोन लिया. कुछ समय बाद फोन फिर वापस ले लिया गया और उसके तुरंत बाद घटना हो गई. अब पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट और कथित सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मिलान रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

कोरियन गेम बनाम पारिवारिक विवाद का एंगल

बच्चियों के पिता चेतन का कहना है कि तीनों बेटियां एक कोरियन ऑनलाइन गेम के प्रभाव में थीं. उनके अनुसार बेटियों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम बदलकर अलीजा, सिंडी और मारिया रख लिए थे और गेम के अंतिम खतरनाक टास्क को पूरा करने के दबाव में यह कदम उठाया.

हालांकि बच्चियों की नानी सुनीता देवी ने इस दावे पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. दूसरी ओर पुलिस फिलहाल कोरियन गेम वाले एंगल को सही नहीं मान रही और बाकी संभावित कारणों को जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है.

