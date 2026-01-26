scorecardresearch
 
डिलीवरी बॉय ने बजा दी गलत फ्लैट की घंटी, सिक्योरिटी गार्ड्स ने धुना... ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में जमकर चले लाठी-डंडे

ग्रेटर नोएडा की निम्बस पार्क व्यू सोसायटी में गलत घंटी बजाने पर डिलीवरी बॉय और गार्ड्स के बीच हिंसक झड़प हुई. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में डिलीवरी बॉय और तीन गार्ड्स को गिरफ्तार किया है.

ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड्स और डिलीवरी बॉयज के बीच बवाल (Photo- Screengrab)
ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय और सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच बवाल हो गया. दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि गलत फ्लैट की घंटी बजाने पर डिलीवरी बॉय और गार्ड्स के बीच बहस हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. 

पूरा मामला बीटा-2 कोतवाली एरिया स्थित निम्बस पार्क व्यू सोसायटी का है. सोसायटी के मुख्य गेट पर शनिवार को देर रात सामान देने आए डिलीवरी बॉय ने एक गलत फ्लैट की घंटी बजा दी. ऐसे में फ्लैट मालिक को बुरा लगने पर उसने सुरक्षा गार्ड से शिकायत की.  

जिसके बाद मुख्य गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हो गया और मारपीट की नौबत आ गई. गार्ड्स की संख्या अधिक देख डिलीवरी वाले ने अपने साथी बुला लिए. 

दोनों ही पक्ष लाठी-डंडे से लैस थे. उनके बीच जमकर गाली-गलौज और मारपीट हुई. घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक डिलीवरी बॉय और तीन गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फ़िलहाल, आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.

पुलिस का बयान 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के गेट पर डिलीवरी बॉय और सुरक्षा गार्डों के बीच हिंसक झड़प हुई. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के कारण गेट बंद होने से निवासी घंटों परेशान रहे. बीटा-2 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामला दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दादरी निवासी डिलीवरी बॉय रोहन और तीन सुरक्षा गार्डों- आकाश, अभिषेक व राजेश को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.  

