यूपी: नोटों की गड्डियों के साथ BJP नेता का वीडियो वायरल, सफाई में बोले- मेरे साथ 1.43 करोड़ की ठगी हुई

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के भाजपा जिला मंत्री गौतम तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी फैला रहा है जिसमें वह 500 के नोटों के ढेर के साथ दिख रहे हैं. एक महीने पुराने इस मामले में वाराणसी के जालसाजों ने हाथ की सफाई और चमत्कार दिखाकर नेताजी समेत चार लोगों को अपने जाल में फंसाया. तंत्र-मंत्र के जरिए पैसे बढ़ाने का लालच देकर आरोपियों ने बैंक खातों में 1.43 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए. ठगी का अहसास होने पर जब नेता ने पैसे वापस मांगे, तो जालसाजों ने ब्लैकमेल करने की नीयत से उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

हवा में पैसे 'उगाकर' किया प्रभावित

मुख्य आरोपी ने वाराणसी से आकर महराजगंज के भाजपा जिला मंत्री और उनके साथियों से संपर्क किया. उसने हवा में हाथ हिलाकर 50 हजार रुपये की गड्डी पैदा करने का 'चमत्कार' दिखाया. इस झांसे में आकर नेताजी और उनके साथियों ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी और मकान तक बेच दिए ताकि 1.43 करोड़ रुपये जुटा सकें. यह रकम आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई.

तंत्र-मंत्र और नोटों के बंडल का खेल

जब भाजपा नेता ने बनारस जाकर अपना पैसा वापस मांगा, तो आरोपियों ने उन्हें एक कमरे में रखा नोटों का ढेर दिखाया. नेता ने जब नोट छूने की कोशिश की, तो उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि यह पैसा 'तंत्र-मंत्र' किया हुआ है और छूने से अनर्थ हो जाएगा. इसी दौरान चुपके से उनका वीडियो बना लिया गया. नेता का कहना है कि उन्हें केवल फंसाने के लिए वहां ले जाया गया था.

पुलिस जांच की तैयारी में

इस हाई-प्रोफाइल मामले में कोतवाली पुलिस का कहना है कि उन्हें फिलहाल कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. इंस्पेक्टर निर्भय सिंह के मुताबिक, प्रार्थना पत्र मिलते ही मामले की गहन जांच की जाएगी और उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. फिलहाल, प्रॉपर्टी डीलिंग और तंत्र-मंत्र के इस उलझे हुए मामले ने जिले की सियासत में हलचल तेज कर दी है.

