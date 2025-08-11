Video: 'सांची कहो हमसे, तुमको कितना प्यार है…' पर महिला टीचर ने किया डांस, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के बांदा में सोशल मीडिया पर एक स्कूल कैंपस में बनाई गई महिला टीचर की डांस रील जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. दावा किया जा रहा है कि यह रील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ब्लॉक जसपुरा की एक शिक्षिका ने स्कूल समय में बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की. वीडियो में महिला फिल्मी गाने 'सांची कहो हमसे, तुमको कितना प्यार है…' पर थिरकती हुई दिखाई दे रही है.

दरअसल, वायरल रील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ब्लॉक जसपुरा का है. यहां एक से 12 तक बालिकाओं के पढ़ाई की जाती हैं. सोशल मीडिया यूजर द्वारा दावा किया जा रहा कि स्कूल की एक टीचर ने स्कूल कैंपस में थिरकते हुए रील बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, बाकायदा रील के साथ फिल्मी गाने भी जोड़कर उसे पोस्ट किया गया. यह भी बताया जा रहा कि स्कूल प्रशासन ने उक्त टीचर को कैंपस में यह सब करने के लिए रोका भी था. लेकिन उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर पोस्ट कर दिया.

मामले पर संबंधित शिक्षिका ने सफाई देते हुए बताया कि उन्होंने वीडियो बनाकर केवल अपनी फैमिली को शेयर किया था, लेकिन गलती से इंस्टाग्राम पर अपलोड हो गया. उनका कहना है कि रील बनाने के पीछे कोई गलत उद्देश्य नहीं था और वह स्कूल में बच्चियों की पढ़ाई को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं. वहीं, महिला ने उच्च अफसरों से स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़ा करके शिकायत की. महिला का कहना है कि उन्हें जबरन बदनाम किया जा रहा है.

इस मामले में बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अव्यक्तराम तिवारी ने बताया कि शिकायत मिली है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जसपुरा में एक शिक्षिका ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है. शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) आभा अग्रवाल को जांच सौंपी गई है. साथ ही, संबंधित शिक्षिका को नोटिस जारी किया गया है और उनसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है.

BSA ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी, उसे अमल में लाया जाएगा. फिलहाल, विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सोशल मीडिया पर फैली चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण वातावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निर्देश भी जारी कर रहा है.

