काशी में अनोखा क्रिकेट: धोती-कुर्ता पहनकर वेदपाठी बटुकों ने लगाए चौके-छक्के, संस्कृत में हुई कमेंट्री

वाराणसी के जयनारायण इंटर कॉलेज मैदान में शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 82वें स्थापना दिवस पर अनोखी संस्कृत बटुक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई. पारंपरिक वेशभूषा में सजे छात्रों ने न केवल अपनी खेल प्रतिभा दिखाई, बल्कि देवभाषा संस्कृत में कमेंट्री कर सबका दिल जीत लिया, जिसकी सराहना स्वयं पीएम मोदी भी कर चुके हैं.

वेदपाठी बटुकों ने खेला क्रिकेट (Photo- ITG)
Varanasi News: धर्म की नगरी काशी में शास्त्रार्थ महाविद्यालय द्वारा हर साल की तरह इस बार भी वेदपाठी बटुकों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया. जयनारायण इंटर कॉलेज के मैदान में चार टीमों के बीच 10-10 ओवरों के मुकाबले खेले गए. इसमें खिलाड़ियों ने टी-शर्ट और लोअर के बजाय धोती-कुर्ता, मस्तक पर त्रिपुंड और सिर पर शिखा धारण कर मैदान संभाला. मैच की सबसे बड़ी विशेषता देवभाषा संस्कृत में की गई लाइव कमेंट्री रही. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संस्कृत के छात्रों को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखकर खेल के मैदान में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है.

पीएम मोदी कर चुके हैं 'मन की बात' में तारीफ

यह आयोजन कितना खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इस संस्कृत क्रिकेट मैच की तारीफ की थी. 

मैच के दौरान मैदान 'जयतु संस्कृतम्' के नारों से गूंज उठा. इस बार शास्त्रार्थ महाविद्यालय, इंटरनेशनल चन्द्रमौली चेरिटेबल ट्रस्ट, स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ और चिदानन्द संस्कृत विद्यालय की टीमों ने हिस्सा लिया. व्याकरण शास्त्र के विद्वान डॉ. शेषनारायण मिश्र और आचार्य विकास दीक्षित ने संस्कृत में कमेंट्री कर समां बांध दिया.

एक हाथ में वेद, तो दूसरे में बैट-बॉल

संस्था के पूर्व प्राचार्य डॉ. गणेश दत्त शास्त्री ने मैच का उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि समाज अक्सर वेदपाठी छात्रों को केवल कर्मकांड तक सीमित समझता है, लेकिन यह मैच साबित करता है कि उनके एक हाथ में वेद की पुस्तक है तो दूसरे में बैट और बॉल भी है. छात्रों ने भी उत्साह के साथ संदेश दिया कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. खेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भविष्य में इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना है.

---- समाप्त ----
