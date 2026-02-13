वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, खाली कराया गया कैंपस

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित जिला कचहरी परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरातफरी का माहौल बन गया जब कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. यह धमकी ईमेल के जरिए सीधे जिला जज को भेजी गई थी. मेल मिलते ही न्यायिक और प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई.

जानकारी के अनुसार जिला जज ने तुरंत इस संबंध में सेंट्रल बार के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया. सुरक्षा को देखते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. कुछ ही देर में कई थानों की पुलिस फोर्स, वरिष्ठ अधिकारी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए. इसके बाद पूरे परिसर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया.

वरुणा जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि जिला जज को प्राप्त ईमेल में कचहरी परिसर सहित करीब 18 से 20 स्थानों पर बम होने का उल्लेख किया गया है. मेल की गंभीरता को देखते हुए हर स्तर पर जांच की जा रही है. बम डिस्पोजल स्क्वायड ने अदालत भवन, रिकॉर्ड रूम, चैंबर और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली. डॉग स्क्वायड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की पड़ताल की जा रही है.

एहतियातन बार एसोसिएशन के माध्यम से वकीलों से अपील की गई कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें. सुरक्षा कारणों से हजारों अधिवक्ता और वादकारी कचहरी परिसर से बाहर निकल गए, जिससे कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित रहा.

डीसीपी ने बताया कि जिला जज की ओर से औपचारिक तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. साथ ही ईमेल की तकनीकी जांच कर उसके स्रोत और भेजने वाले की पहचान की कोशिश की जा रही है. साइबर सेल को भी इस मामले में लगाया गया है.

