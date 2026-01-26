scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UGC बिल के खिलाफ बीजेपी MLA प्रतीक भूषण, लिखा- दोहरे मापदंडों की गंभीर समीक्षा जरूरी

UGC के नए नियमों को लेकर विवाद तेज हो गया है. गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने X पर बयान जारी कर इतिहास के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए हैं. इन नियमों के विरोध में सवर्ण समाज नाराज है. बीजेपी में भी असंतोष बढ़ रहा है.

Advertisement
X
गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह (Photo: Facebook)
गोंडा विधायक प्रतीक भूषण सिंह (Photo: Facebook)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए नियमों को लेकर देशभर में विवाद गहराता जा रहा है. इसी कड़ी में बीजेपी नेता ब्रज भूषण सिंह के बेटे और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन नियमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इतिहास के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए हैं.

प्रतीक भूषण सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि इतिहास के नाम पर बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को लगातार ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में उसी वर्ग को प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर अब गहन विवेचना की जरूरत है.

 

सवर्ण समाज में बढ़ा विरोध, आंदोलन की चेतावनी

सम्बंधित ख़बरें

यूजीसी के नए नियम के प्रावधान को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है. Photo ITG
UGC के विरोध में कल लखनऊ में बड़े आंदोलन की तैयारी, करणी सेना का ऐलान
Bareilly City Magistrate Alankar Agnihotri has resigned. (Photo - ITG)
UGC विवाद: सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन, भड़के ब्राह्मण संगठन
UGC और शंकराचार्य के मुद्दे पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है. (Photo ITG)
UGC मामले पर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, अब आगे क्या, जानें पूरी प्रक्रिया?
UGC equity rules controversy
UGC के नए नियम को दी गई चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

दरअसल UGC के नए नियमों का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकना बताया गया है. इन नियमों के तहत हर संस्थान में इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य किया गया है, जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगा. नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को पीड़ित वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है.

Advertisement

भाजपा के भीतर भी असंतोष, नेताओं के इस्तीफे की चर्चा

इन्हीं प्रावधानों को लेकर सवर्ण जातियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. कई संगठनों ने इन नियमों का विरोध शुरू कर दिया है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है. विवाद इतना बढ़ गया है कि बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. UGC के नियमों को लेकर भाजपा के भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं. फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement