UP: रिटायर्ड फौजी बताकर प्रसाद खिलाकर किया बेहोश, ट्रेन में सोने की चेन, मोबाइल और कैश की लूट

संबलपुर जम्मू तवी ट्रेन में वैष्णो देवी से लौट रहे झारखंड के श्रद्धालुओं के साथ जहरखुरानी की घटना हुई. एक शख्स ने खुद को रिटायर्ड फौजी बताकर प्रसाद के नाम पर मिठाई खिलाई. दो यात्री बेहोश हो गए और आरोपी सोने की चेन, मोबाइल, नकदी लेकर फरार हो गया. जीआरपी जांच कर रही है.

संबलपुर जम्मू तवी ट्रेन में लूट (Photo: Screengrab)
संबलपुर जम्मू तवी ट्रेन में यात्रा कर रहे झारखंड के श्रद्धालुओं के साथ जहरखुरानी और लूट की बड़ी घटना सामने आई है. वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे दो यात्रियों को एक व्यक्ति ने खुद को रिटायर्ड फौजी बताकर प्रसाद के नाम पर नमकीन और मिठाई खिलाई. कुछ ही देर में दोनों श्रद्धालु बेहोश हो गए और आरोपी उनके सोने के गहने, मोबाइल, नकदी और सामान लेकर फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक झारखंड के रामगढ़ और रांची जिले के 28 यात्री 3 फरवरी को वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे. सभी श्रद्धालु वापस लौटते समय संबलपुर जम्मू तवी ट्रेन के S6 कोच में सीट नंबर 9 और 12 पर यात्रा कर रहे थे.

जम्मू तवी ट्रेन में श्रद्धालुओं से लूट

जब ट्रेन लुधियाना स्टेशन पहुंची तो वहां से एक सरदार जी के रूप में व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा. उसने यात्रियों से बैठने के लिए सीट देने का निवेदन किया. इस पर सुरेश साहू और प्रदीप साहू ने अपनी सीट पर उसे बैठा लिया.

इसके बाद उस व्यक्ति ने खुद को रिटायर्ड फौजी बताया और प्रसाद के रूप में नमकीन और मिठाई खिलाई. दोनों यात्रियों ने इसे श्रद्धा से खा लिया. कुछ ही देर में दोनों बेहोश हो गए. इसी दौरान आरोपी उनकी सोने की चेन, मोबाइल, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गया.

जब अन्य यात्रियों को इस घटना की जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पीड़ित यात्रियों के भतीजे उत्तम साहू ने रेलवे विभाग को सूचना दी. इसके बाद दोनों बेहोश यात्रियों को इटावा रेलवे स्टेशन पर उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

होश में आने के बाद यात्रियों ने बताया कि उनके साथ करीब एक लाख रुपये की लूट हुई है. इटावा जीआरपी ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि दोनों यात्रियों को विषैला पदार्थ खिलाया गया था. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर हैं.

