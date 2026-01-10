scorecardresearch
 
तीन करोड़ की कार और ब्रांडेड चश्मा… माघ मेले में सतुआ बाबा का अलग अंदाज, शिविर में उमड़ रही भीड़

प्रयागराज के माघ मेले में साधु-संतों की साधना के साथ उनका लग्जरी स्टाइल भी चर्चा में है. पीठ काशी के पीठाधीश्वर जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा अपने वेश, ब्रांडेड चश्मे और तीन करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कार को लेकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. बाबा के शिविर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ी के साथ लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं.

सतुआ बाबा और उनकी लग्जरी कार. (Photo: ITG)
सतुआ बाबा और उनकी लग्जरी कार. (Photo: ITG)

संगम की धरती प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला अपने पूरे रंग में है. देश के कोने-कोने से साधु-संत यहां पहुंच रहे हैं. अध्यात्म और साधना का माहौल है. साधु-संतों के हाईटेक शिविर, स्टाइल और लग्जरी साधन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में इन दिनों माघ मेले में पहुंचे सबसे युवा संतों में गिने जाने वाले सतुआ बाबा हैं.

पीठ काशी के पीठाधीश्वर जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा अपने सादे पहनावे के साथ-साथ ब्रांडेड चश्मे और लग्जरी कार को लेकर सुर्खियों में हैं. सतुआ बाबा साधारण वेशभूषा में नजर आते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर लगा रे-बैन का चश्मा और उनके शिविर के बाहर खड़ी करीब तीन करोड़ रुपये कीमत की लग्जरी कार हर किसी का ध्यान खींच रही है.

माघ मेले के चौक क्षेत्र में सतुआ बाबा के शिविर के पास खड़ी लैंड रोवर डिफेंडर कार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. बताया जा रहा है कि यह माघ मेले में मौजूद साधु-संतों की सबसे महंगी कार है. कार की कीमत करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपये बताई जा रही है, जबकि रजिस्ट्रेशन शुल्क और अन्य खर्च जोड़ने के बाद इसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाती है.

यह भी पढ़ें: माघ मेला 2026: संगम की रेती पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पुख्ता इंतजाम, व्हीलचेयर से ई-रिक्शा तक की सुविधाओं का ऐसे उठाएं लाभ

इस लग्जरी कार का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के हरिद्वार आरटीओ से कराया गया है. जैसे ही श्रद्धालुओं को इस कार की जानकारी मिल रही है, लोग कार के पास पहुंचकर फोटो और सेल्फी लेने लगे हैं. कई लोग तो सिर्फ इस कार को देखने के लिए ही खाक चौक पहुंच रहे हैं.

बयान से बचते नजर आए सतुआ बाबा

जब मीडिया ने सतुआ बाबा से इस लग्जरी कार और उसकी कीमत को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने बेहद सहज अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें कार की कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और लोग चाहें तो गूगल पर देखकर जानकारी ले सकते हैं. हालांकि बाबा इस पूरे मामले में कोई सीधा बयान देने से बचते नजर आए. उनके शिविर के आसपास लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है.

माघ मेले में इस बार कई साधु-संतों के हाईटेक शिविर, आधुनिक सुविधाएं और लग्जरी साधन देखने को मिल रहे हैं. साधु-संतों के इस नए अंदाज को लेकर जहां कुछ लोग इसे समय के साथ बदलाव मान रहे हैं.

फिलहाल माघ मेले में सतुआ बाबा अपने प्रवचनों के साथ स्टाइल और लग्जरी कार की वजह से भी चर्चा में हैं. ब्रांडेड चश्मा, महंगी कार और साधारण वेश... इन सबके मेल ने सतुआ बाबा को माघ मेले का एक अलग आकर्षण बना दिया है. श्रद्धालु हों या पर्यटक, हर कोई सतुआ बाबा के शिविर की ओर खिंचा चला आ रहा है... लोग दर्शन करने के साथ महंगी कार के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं.

