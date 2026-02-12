ठकुराइन Vs पंडिताइन... कानपुर की आस्था सिंह और ऋतु मिश्रा का होगा आमना-सामना, सुसाइड की धमकी तक पहुंची बात

कानपुर में एचडीएफसी बैंक शाखा में रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह और पूर्व कैशियर रितु त्रिपाठी के बीच का मामला इन दिनों चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद यह विवाद और गहरा गया. अब पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर आमने-सामने बातचीत कराएगी. वहीं दूसरी ओर आस्था सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया पर मेरे चरित्र पर कमेंट किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सुसाइड ही कर लेना चाहिए. जिस तरह मेरी बेइज्जती की जा रही है वह सही नहीं है.

6 जनवरी को रितु त्रिपाठी बैंक में इस्तीफा देने आई थीं. उसी दौरान उनके पति ऋषि त्रिपाठी भी बैंक पहुंचे. आस्था सिंह का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें धमकाया गया. उनका कहना है कि उनसे उनकी जाति पूछी गई, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे ठाकुर हैं. इसी बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में आस्था सिंह “मैं ठाकुर हूं” कहते हुए दिखाई देती हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. आस्था सिंह का कहना है कि उनका बयान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि पूछे गए सवाल का जवाब था. उनका आरोप है कि वायरल वीडियो अधूरा है और पूरे घटनाक्रम को नहीं दिखाता.

आस्था सिंह के खिलाफ शिकायत

दूसरी ओर, रितु त्रिपाठी के पति ऋषि त्रिपाठी ने भी मीडिया में अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि उन्होंने जन सूचना पोर्टल पर आस्था सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका दावा है कि बैंक में पहले से कुछ विवाद चल रहा था और उसी के चलते स्थिति बिगड़ी. हालांकि रितु त्रिपाठी की ओर से भी वीडियो बनाकर अपनी बात रखी गई.

पुलिस की कार्रवाई

आस्था सिंह ने पनकी थाने में लिखित शिकायत दी है. उन्होंने रितु त्रिपाठी और उनके पति पर धमकाने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है. पनकी थाना प्रभारी योगेंद्र भदौरिया ने बताया कि आस्था सिंह की शिकायत मिली है. दूसरी ओर से भी शिकायत की जानकारी मिली है. दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामले की जांच की जाएगी. दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर भी बातचीत कराई जाएगी. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मानसिक रूप से परेशान

इस विवाद का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर सामने आया. वायरल वीडियो के बाद आस्था सिंह को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की गईं. उन्होंने कहा है कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए, जिससे वे मानसिक रूप से आहत हैं. आस्था सिंह ने बातचीत में कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ टिप्पणियां हो रही हैं, वह बेहद परेशान करने वाली हैं. उनका कहना है कि बिना पूरे तथ्य जाने लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया.

ऋतु त्रिपाठी मिश्रा का जवाब

ऋतु त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर कहा कि नमस्कार, राधे-राधे. मैं ऋतु त्रिपाठी मिश्रा हूं. मायके से त्रिपाठी हूं और ससुराल से मिश्रा हूं. जिन त्रिपाठियों के बारे में तथाकथित ‘ठाकुर गर्ल’ द्वारा बातें कही गईं और जिनकी बेइज्जती बताई गई, वह मैं ही हूं. जिस परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे, वह मेरा परिवार है. जिन्हें गालियां सुननी पड़ीं, वह मैं हूं. जिन्हें लैपटॉप मारने तक की धमकी दिए जाने की बात कही गई, वह भी मैं ही हूं. वह मेरे पति हैं, मेरा परिवार है. इतना सब होने के बाद भी मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया. मैं किसी तरह के झूठे वीडियो फैलाकर चर्चा में आने या किसी नायिका की छवि बनाने की इच्छा नहीं रखती. मैं ब्राह्मण हूँ और अपनी पहचान पर मुझे गर्व है. मैं आप सभी से केवल इतना निवेदन करती हूं कि यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरा साथ दें. कानपुर की एक बेटी होने के नाते मैं न्याय और सम्मान की अपेक्षा करती हूं.

आस्था सिंह ने क्या कहा

आस्था सिंह का आरोप है कि बैंक परिसर में उनसे ऊंची आवाज में सवाल पूछे गए. उन्होंने दावा किया कि बातचीत के दौरान उनकी जाति के बारे में पूछा गया और कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. जब मेरे से जाति पूछी गई तो मैंने बता दिया. आस्था ने यह भी कहा कि विवाद की जड़ केवल इस्तीफा नहीं था. उनके मुताबिक, उसी दिन सुबह रितु त्रिपाठी की बहन बैंक आई थीं और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. आस्था का दावा है कि दोपहर में उसी घटना को लेकर रितु अपने पति के साथ बैंक पहुंचीं और स्थिति विवाद में बदल गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई. आस्था का कहना है कि इस पूरे प्रकरण को कुछ लोग जातीय और राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके अनुसार यह मामला एक महिला कर्मचारी की गरिमा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़ा है.

