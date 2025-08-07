scorecardresearch
 

Feedback

कब्र से गायब करवा दी बेटी की लाश, आखिर मां ने ऐसा क्यों किया? सन्न कर देने वाली है कुशीनगर की ये कहानी

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अंधविश्वास का ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे गांव को दहला दिया. 10 साल की मासूम बच्ची की मौत के तीन दिन बाद उसकी कब्र से लाश गायब हो गई. जब पुलिस ने जांच की, तो जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था. बच्ची की मां और परिजनों ने ही उसे तंत्र क्रिया के लिए दोबारा कब्र से निकाला था. जिंदा करने की झूठी उम्मीद में उन्होंने कानून और मानवता की हदें पार कर दीं.

Advertisement
X
कब्र से बच्ची का शव निकालकर की तंत्र क्रिया. (Photo: ITG)
कब्र से बच्ची का शव निकालकर की तंत्र क्रिया. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया. दरअसल, यहां एक दस साल की बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शव कब्रिस्तान में दफना दिया था. शव दफनाए जाने के कुछ ही दिन बाद कब्र खाली थी, वहां से लाश गायब थी. लोगों को पता चला तो सनसनी फैल गई. इसके बाद किसी ने सूचना पुलिस को दे दी. पुलिस जांच करने पहुंची. कुछ दिनों तक पड़ताल के बाद जो सच सामने आया, उससे अफसर और स्थानीय लोग दंग रह गए.

जानकारी के अनुसार, यह कहानी कुशीनगर के पटहेरवा इलाके के एक गांव पटहेरिया का टोला सहदौली की है. यहां एक दस साल की बच्ची की मौत हो गई थी. इसके बाद परिजनों ने उसके शव को दफना दिया था. बच्ची का शव 18 जुलाई को दफनाया गया था. इसके बाद 21 जुलाई को उसका शव अचानक कब्र से गायब हो गया. कब्र खाली थी, वहां सिर्फ गड्ढा दिख रहा था. किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर हुआ क्या है. गांव में हलचल मच गई कि आखिर मासूम की लाश कहां गई?

यह जानकारी पुलिस तक पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया. इसके बाद जांच शुरू की गई. जांच-पड़ताल के चलते 16 दिन बाद जो सच सामने आया, उसे जानकर लोग सन्न रह गए. कब्र से बस 100 मीटर दूर सुनसान टावर की झाड़ियों में बच्ची की लाश मिली. लाश के पास एक बुर्का और एक साड़ी पड़ी थी. इन्हीं कपड़ों ने तंत्र-मंत्र की कहानी खोलकर रख दी. इस कहानी में पता चला कि मासूम बच्ची को फिर से जिंदा करने की कोशिश में उसके शव को निकाला गया और तंत्र क्रिया की गई.

सम्बंधित ख़बरें

आखिर क्यों गायब हो रही हैं कब्र से लाशें ?
आखिर क्यों गायब हो रही हैं कब्र से लाशें ? 
दिव्या पाहुजा की अब तक नहीं मिली लाश
हत्यारा सामने, गाड़ी भी पकड़ी गई लेकिन लाश गायब... 'दृश्यम' की तरह है दिव्या मर्डर केस 
यूपी के गाजियाबाद की घटना
रहस्यमयी तरीके से कब्र से लाश गायब 
तबस्सुम और युसूफ की शादी सात साल पहले हुई थी. (Photo: ITG)
प्रेम, विश्वासघात और तंत्र-मंत्र ... ओह तबस्सुम! प्रेमी के लिए तुमने ये क्या कर डाला 
नवी मुंबई में काला जादू की धमकी देकर आरोपियों ने महिला से 78 लाख की वसूली की. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
'तंत्र क्रिया से तुम्हारे परिवार को भस्म कर देंगे', महिला को डराकर लिया 78 लाख का चढ़ावा 
Advertisement

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों गायब हो रही हैं कब्र से लाशें ?

जब ये सच्चाई सामने आ गई तो पुलिस ने बच्ची की मां जुबैदा खातून, उसकी बहन सुबैदा, सुगनु खान और तबारक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर रात में बच्ची के शव को कब्र से निकाला और तंत्र क्रिया करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के डर से शव को झाड़ियों में छोड़कर भाग गए.

लोगों का कहना है कि एक मां अपनी बेटी को दोबारा जिंदा करने के लिए उसकी कब्र खोदकर शव को निकालकर काला तंत्र करती है. क्या ये अंधविश्वास था? या कुछ और कहानी थी. फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है. एक मां, जिसने अपनी बेटी को खोया, लेकिन अंधविश्वास में इतना डूब गई कि उसे जिंदा करने की उम्मीद में कानून की भी हदें पार कर गई.

सीओ राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसी सूचना दी थी कि एक बच्ची का शव कब्र से गायब कर दिया गया है, सूचना के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद पूरी कहानी सामने आ गई. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement