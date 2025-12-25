सोनभद्र में दर्दनाक हादसा, खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीन युवकों की मौत

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. यह दुर्घटना उस समय हुई जब चार युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर घूमने के बाद वापस लौट रहे थे. पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है.

रॉबर्ट्सगंज–पन्नुगंज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा

पुलिस के अनुसार, यह हादसा रॉबर्ट्सगंज–पन्नुगंज मार्ग पर ढोबहई गांव के पास हुआ. चारों युवक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी बांस से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि सभी युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

सर्किल ऑफिसर रणवीर मिश्रा ने बताया कि सभी युवक पड़ोसी जिले मिर्जापुर के राजगढ़ इलाके के रहने वाले थे. वो गुरुवार को पहले सोनभद्र घूमने आए थे और शाम के समय नैबाजार से लौट रहे थे. इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.

खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, तीन की मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल स्थानीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने 24 साल के रवि शर्मा, 20 साल के मनीष शर्मा और शुभम को मृत घोषित कर दिया. वहीं 19 साल के अविनाश गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

एक युवक गंभीर घायल, पुलिस जांच में जुटी

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे बिना किसी चेतावनी संकेत के खड़ी थी, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली कहां और किस परिस्थिति में खड़ी की गई थी.

पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाइक पर चार लोगों का सवार होना और ट्रैक्टर-ट्रॉली का सड़क किनारे खड़ा होना हादसे की वजह बना या नहीं.

