'शाहरुख नहीं, हम हैं सुपरस्टार... हीरो न होते तो वो पान मसाला बेचते', बोले BJP नेता संगीत सोम; मीट फैक्ट्री पर भी दिया जवाब

भाजपा नेता और मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने 'आजतक' को दिए एक हालिया पॉडकास्ट में अभिनेता शाहरुख खान को 'गद्दार' बताने पर प्रतिक्रिया दी. संगीत सोम ने आरोप लगाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ बलात्कार और हत्या जैसी वीभत्स घटनाएं हो रही हैं, ऐसे समय में शाहरुख खान की कंपनी ने वहां के खिलाड़ियों को खरीदकर देश की भावनाओं को आहत किया है. उन्होंने कहा कि 26/11 के समय भी शाहरुख ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदा था. जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की सेवा करना उनका कर्तव्य है और जो देश के खिलाफ काम करेगा, उसे वह 'गद्दार' ही कहेंगे.

और पढ़ें

शाहरुख सुपरस्टार नहीं, सुपरस्टार हम हैं

संगीत सोम ने कहा कि शाहरुख खान जैसे लोग सुपरस्टार नहीं हैं क्योंकि वे पैसे के लिए बिजनेस करते हैं. असली सुपरस्टार जनप्रतिनिधि होते हैं जो बिना पैसे के जनता की सेवा करते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत की जनता ने ही शाहरुख को हीरो बनाया है, वरना वह पान मसाला बेचने वाले हैं.

सोम के अनुसार, बीसीसीआई ने जनभावनाओं को समझते हुए अपना निर्णय बदल लिया, लेकिन शाहरुख खान ने आज तक देश से माफी नहीं मांगी. उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख की जगह कोई 'ओमपाल या रामपाल' भी होता, तो वह यही बात कहते.

मीट फैक्ट्री के आरोपों पर अखिलेश को घेरा

मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान द्वारा लगाए गए मीट फैक्ट्री के आरोपों पर संगीत सोम ने कहा कि ये अखिलेश यादव के 'चेले-चपाटे' पुराने आरोपों को दोहरा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2013 में आजम खान और शिवपाल यादव ने भी यही आरोप लगाए थे.

Advertisement

सोम ने चुनौती दी कि यदि 'अल दुआ' कंपनी या मीट फैक्ट्री में उनकी संलिप्तता सिद्ध हो जाए, तो वह राजनीति और देश छोड़ देंगे. उन्होंने बताया कि 2005-06 में उन्होंने महज एक जमीन खरीदी थी और 8 महीने बाद बेच दी थी, जिसका मीट फैक्ट्री से कोई लेना-देना नहीं था.

सपा और बसपा से रिश्तों पर सफाई

2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर संगीत सोम ने कहा कि वह कभी सपा के सदस्य नहीं रहे. वह कल्याण सिंह के साथ थे और उन्हीं के कोटे से चुनाव लड़े थे. यहां तक कि मुलायम सिंह यादव ने भी मंच से कहा था कि सोम कल्याण सिंह के आदमी हैं.

बसपा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मायावती के पास उनका आना-जाना जरूर था, लेकिन वह कभी 'सेकुलर' राजनीति के पक्षधर नहीं रहे. उन्होंने मायावती के शासनकाल में उनके 'आतंक' के खिलाफ चुनाव लड़कर अपने परिवार और कार्यकर्ताओं को ब्लॉक प्रमुख जिताया था.

---- समाप्त ----