कोडीन सिरप को लेकर सपा का हल्ला बोल! ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी विधानसभा पहुंचे विधायक अतुल प्रधान; सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा

यूपी विधानसभा सत्र के दौरान कोडीन सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर जमकर प्रदर्शन किया. पार्टी विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकल पड़े. उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला. प्रधान ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा- "आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है. वे किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के नेता थे. उनकी जयंती के अवसर पर हम गन्ना किसानों की, मजदूरों की बात उठाएंगे."

और पढ़ें

आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा, CAG रिपोर्ट और नए विधेयक पेश होंगे. विपक्ष के तेवरों से आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं. इससे पहले 22 दिसंबर को सरकार ने बजट पेश किया था और कोडीन सिरप सहित कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई थी.

गौरतलब है कि विपक्ष सरकार से कोडीन कफ सिरप मामले में सदन के अंदर चर्चा की मांग कर रहा है. जबकि, सरकार सोमवार को ही इसपर जवाब दे चुकी है. नियम 56 के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में सदन को जानकारी दी थी. आज विधायी कार्यों का दिन है. तमाम बिलों को मंजूरी दी जानी है. सपा की मांग है कि आज विधानसभा अध्यक्ष कफ सिरप मामले की चर्चा कराएं.

Advertisement

गौरतलब है कि बीते दिन यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि इस मामले में 225 लोग नामजद हैं और 78 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. सीएम ने कहा कि समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा ताकि अपराधियों पर सख्ती बरती जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि कोडीन केस में कोई अपराधी नहीं बचेगा. उन्होंने आरोपियों का सपा से लिंक होने का दावा किया था.

---- समाप्त ----