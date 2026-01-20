मंच पर चढ़ा, पैर छुए, फिर बगल में बैठकर लगा फुसफुसाने... समर्थक के बर्ताव से असहज दिखीं सपा सांसद प्रिया सरोज, VIDEO VIRAL

यूपी की मछलीशहर से सपा सांसद प्रिया सरोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में प्रिया सरोज असहज स्थिति में नजर आ रही हैं. दरअसल, मामला जौनपुर की केराकत विधानसभा का है. 19 जनवरी को सांसद सरोज केराकत यहां आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं. इसी दौरान उनका एक समर्थक मंच पर उनके पास आ गया और सटकर बैठ गया. इस समर्थक ने पहले तो प्रिया सरोज के पैर छुए और फिर उनके कान में कुछ कहने लगा.

और पढ़ें

समर्थक द्वारा इस तरह पास में बैठ जाने से प्रिया सरोज खुद को असहज महसूस करने लगीं. पहले तो उन्होंने उससे दूर बैठने को कहा लेकिन उसपर कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद सांसद ने उसकी बात सुनी. इस दौरान पीछे बैठा शख्स समर्थक को उठने का इशारा करते नजर आया.

किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं. हालांकि, इस पूरे मामले में प्रिया सरोज का पक्ष सामने नहीं आया. जिस समर्थक ने सरोज के पैर छुए उसकी भी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

कौन हैं प्रिया सरोज?

प्रिया सरोज 2024 लोकसभा चुनाव में देश की सबसे युवा महिला सांसदों में से एक हैं. 25 वर्ष की आयु में मछलीशहर सीट से सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली प्रिया राजनीतिक परिवार से आती हैं. उनके पिता तूफानी सरोज तीन बार के सांसद और वर्तमान विधायक हैं.

Advertisement

वाराणसी में जन्मी प्रिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और एमिटी से शिक्षा प्राप्त की है. राजनीति में आने से पहले वे सुप्रीम कोर्ट में वकील थीं. अखिलेश यादव ने उनके पिता के स्थान पर प्रिया को मजबूत विकल्प के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था. हाल ही में प्रिया ने क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई की है जिसमें अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज पहुंचे थे.

---- समाप्त ----