व्यूज के लिए बदतमीजी, कॉमेडी के नाम पर छेड़छाड़... यूट्यूबर का वीडियो देख चढ़ा पारा, तलाश में जुटी पुलिस

सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ में एक युवक ने मर्यादाओं की सीमा पार कर दी. सहारनपुर में 'कॉमेडी' के नाम पर आम लोगों के साथ बदसलूकी करने वाले एक यूट्यूबर का वीडियो सामने आया है. इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. मामला सामने आते ही सहारनपुर पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

'सहारनपुर कॉमेडी' नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव यह ब्लॉगर सार्वजनिक जगहों पर लोगों को परेशान करते हुए वीडियो बनाता रहा है. रेलवे स्टेशन, बाजार और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में शूट किए गए उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में वह यात्रियों, बुजुर्गों, महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते हुए अभद्रता करता नजर आ रहा है.

वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि ब्लॉगर बिना किसी अनुमति के लोगों के बेहद करीब जाकर असहज सवाल करता है, अजीब हरकतें करता है और महिलाओं के चोरी-छिपे वीडियो रिकॉर्ड करता है.

एक वीडियो में बाजार में एक महिला के पैरों के नीचे 500 रुपये का नोट डालकर उसे निकालने की कोशिश की गई, जिसे लोग बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक बता रहे हैं. कई वीडियो में पीछे से लोगों की नाराजगी और आवाजें सुनाई दे रही हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थान पर ऐसे वीडियो बनाए गए. यहां यात्रियों की भारी आवाजाही रहती है. ऐसी हरकतों से लोगों की निजता और सम्मान को ठेस पहुंचती है. लोगों ने इन वीडियो पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मामले को लेकर सहारनपुर पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान ले लिया है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें एक तथाकथित ब्लॉगर आम लोगों को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो कहां-कहां शूट किए गए हैं और क्या इसके लिए किसी तरह की अनुमति ली गई थी या नहीं. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इन हरकतों से किन-किन लोगों को मानसिक या सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा है. फिलहाल सहारनपुर पुलिस आरोपी ब्लॉगर की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी है.

---- समाप्त ----