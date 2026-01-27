scorecardresearch
 
इलाके में डर फैलाने के लिए हवा में फायरिंग, फिर Facebook पर किया वायरल

सहारनपुर में सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया है. थाना नानौता क्षेत्र के इस मामले में आरोपी के पास से .32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई है. आरोपी ने डर फैलाने के लिए वीडियो पोस्ट करना स्वीकार किया है.

हवा में फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
सहारनपुर से सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला थाना नानौता क्षेत्र से जुड़ा है. आरोपी की पहचान अभिषेक उर्फ लक्की के रूप में हुई है. वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी.

पुलिस के अनुसार 27 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में एक युवक खुले खेत में लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा था. वीडियो के जरिए खुलेआम कानून को चुनौती दी जा रही थी. मामले का संज्ञान लेते हुए थाना नानौता पर मुकदमा अपराध संख्या 21 वर्ष 2026 धारा 25(9) आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.

हवा में फायरिंग कर युवक ने बनाई रील

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी गंगोह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने मधुसूदन फैक्ट्री रोड बिजलीघर के पास से आरोपी अभिषेक उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से फायरिंग में प्रयुक्त .32 बोर की एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई. इसके बाद मुकदमे में धारा 27 और 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने तीन दिन पहले अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की थी. उसने बताया कि वीडियो फेसबुक पर इस उद्देश्य से डाला गया था ताकि लोगों में उसका डर बने.

पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

क्षेत्राधिकारी गंगोह अशोक कुमार सिसोदिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है. आरोपी को घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.
 

TOPICS:

