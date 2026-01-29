scorecardresearch
 
16 सेकेंड में 40 वार... तीन नकाबपोश बाइक सवारों ने टीचर पर किया हमला, भीड़ के सामने से हो गए फरार

सहारनपुर के गंगोह कस्बा में स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे टीचर पर तीन नकाबपोश हमलावरों ने लोहे के पंच से जानलेवा हमला कर दिया. लगभग 16 सेकंड में 40 से अधिक वार किए गए, जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है.

सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के कस्बा गंगोह में छुट्टी के बाद घर लौट रहे टीचर पर नकाबपोश हमलावरों ने अटैक कर दिया. इस हमले में टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल टीचर का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है. पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है.

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला कोटला के रहने वाले रोहित उपाध्याय एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं. रोहित एक छात्र के साथ बाइक से घर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में ये घटना हो गई. यहां बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और नाम पूछने के बाद अचानक हमला कर दिया.

नर्सिंग होम के पास आरोपियों ने लोहे के पंच से रोहित के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए. करीब 16 सेकंड में 40 से ज्यादा वार किए गए. शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. आसपास भीड़ जुटती देख हमलावर मौके से फरार हो गए. इसके बाद शिक्षक जैसे-तैसे किसी तरह घर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

रोहित ने कहा कि मैं प्रिंसिपल से छुट्टी लेकर घर जा रहा था. मेरे घर पर एक फंक्शन था. रास्ते में नर्सिंग होम के पास तीन बाइक सवारों ने नाम पूछा और फिर सिर में कड़ा मारा. बाद में घर पहुंचा और मैंने अपने भाई को बताया. भाई मुझे थाने में ले गया, फिर मेडिकल कराया गया. मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इंसाफ हो. घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है और हमलावरों की तलाश जारी है.

