scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुकान पर बैठे शख्स पर बदमाशों ने तलवार से किया हमला, ढाल बन पत्नी ने ऐसे बचाई जान - VIDEO

सूरत में एक चिकन दुकान पर बैठे व्यक्ति पर बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया. लेकिन व्यक्ति के पत्नी की सूझबूझ से उसकी जान बच गई. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

Advertisement
X
महिला की सूझबूझ से बची पति की जान. (Photo: Screengrab)
महिला की सूझबूझ से बची पति की जान. (Photo: Screengrab)

गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां के वराछा इलाके में सरेआम गुंडागर्दी का नाच देखने को मिला है. एक पूर्व बुटलेगर (शराब तस्कर) के साथी ने पुरानी रंजिश के चलते एक दंपति पर तलवार से हमला कर दिया. यह हमला उस वक्त हुआ जब उसकी दुकान पर कुछ लोग खरीदारी के लिए खड़े थे. लेकिन दुकान में मौजूद महिला ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावर का सामना किया. जिसकी वजह से उसके पति की जान बच गई. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

सीसीटीवी में कैद हुई यह तस्वीर सूरत शहर के वराछा इलाके स्थित 'बॉम्बे कॉलोनी' की है. दुकान के बाहर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं. इसी बीच एक शख़्स हाथ में तलवार लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है. उसके साथ उसका एक साथी भी था. दुकान पर पहुंचते ही उसने दुकान में बैठे व्यक्ति पर ताबड़तोड़ तलवार से हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: पूर्व प्रेमी ने कार में घुसकर प्रेमिका के पति पर किया चाकू से हमला, महिला ने बताई हमले से पहले की पूरी कहानी

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Representational)
'चाकू से हमला हुआ, पुलिस ने शिकायत ही बदलवा दी...' महिला ने लगाए गंभीर आरोप
Constable on Diwali duty attacked with knife
चाकू लेकर दौड़ता हुआ पुलिस कांस्टेबल को मारने आया बदमाश, फिर...
liquor
GIFT सिटी में शराब नियमों में बड़ी ढील, निवेशकों और विदेशियों को गुजरात सरकार की राहत
Aravalli Range
29 जिले, 5 करोड़ लोग, 20 अभयारण्यों की लाइफलाइन... अरावली न होती तो क्या होता?
Murder of a tribal youth
आदिवासी के शव को कंधा देने पहुंचे सांसद धवल पटेल, गौ-हत्या से इनकार पर हुई थी हत्या

यह देखकर दुकान के बाहर खड़े लोगों में भगदड़ मच जाती है. लेकिन दुकान के अंदर मौजूद महिला ने साहस दिखाया. महिला ने सबसे पहले हाथ में लिए समान को फेंका. फिर चिकन काटने वाले खंजर से दोनों पर टूट पड़ी. ऐसे में दोनों अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भाग गए और महिला के पति की जान बच गई.

Advertisement

पुलिस ने शुरू की जांच

हमले का शिकार हुए प्रदीप वानखेड़े अपने घर के पास में ही एक चिकन की दुकान चलाते हैं. दुकान में उनकी पत्नी भी सहयोग करती है. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित प्रदीप वानखेड़े और उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. तलवार से किए गए हमले में घायल प्रदीप को तुरंत इलाज के लिए 'स्मीमेर अस्पताल' में भर्ती कराया गया है. 

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी निखिल कुख्यात बदमाश महेंद्र का पुराना साथी है. दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका है. फिलहाल वराछा थाना पुलिस ने प्रदीप की शिकायत के आधार पर निखिल और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement