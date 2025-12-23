दुकान पर बैठे शख्स पर बदमाशों ने तलवार से किया हमला, ढाल बन पत्नी ने ऐसे बचाई जान - VIDEO

गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां के वराछा इलाके में सरेआम गुंडागर्दी का नाच देखने को मिला है. एक पूर्व बुटलेगर (शराब तस्कर) के साथी ने पुरानी रंजिश के चलते एक दंपति पर तलवार से हमला कर दिया. यह हमला उस वक्त हुआ जब उसकी दुकान पर कुछ लोग खरीदारी के लिए खड़े थे. लेकिन दुकान में मौजूद महिला ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावर का सामना किया. जिसकी वजह से उसके पति की जान बच गई. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सीसीटीवी में कैद हुई यह तस्वीर सूरत शहर के वराछा इलाके स्थित 'बॉम्बे कॉलोनी' की है. दुकान के बाहर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं. इसी बीच एक शख़्स हाथ में तलवार लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है. उसके साथ उसका एक साथी भी था. दुकान पर पहुंचते ही उसने दुकान में बैठे व्यक्ति पर ताबड़तोड़ तलवार से हमला कर दिया.

यह देखकर दुकान के बाहर खड़े लोगों में भगदड़ मच जाती है. लेकिन दुकान के अंदर मौजूद महिला ने साहस दिखाया. महिला ने सबसे पहले हाथ में लिए समान को फेंका. फिर चिकन काटने वाले खंजर से दोनों पर टूट पड़ी. ऐसे में दोनों अपनी जान बचाकर उल्टे पांव भाग गए और महिला के पति की जान बच गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

हमले का शिकार हुए प्रदीप वानखेड़े अपने घर के पास में ही एक चिकन की दुकान चलाते हैं. दुकान में उनकी पत्नी भी सहयोग करती है. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित प्रदीप वानखेड़े और उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. तलवार से किए गए हमले में घायल प्रदीप को तुरंत इलाज के लिए 'स्मीमेर अस्पताल' में भर्ती कराया गया है.

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी निखिल कुख्यात बदमाश महेंद्र का पुराना साथी है. दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका है. फिलहाल वराछा थाना पुलिस ने प्रदीप की शिकायत के आधार पर निखिल और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

