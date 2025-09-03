UP: बेटी से छेड़खानी की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे पिता से मारपीट... प्रिंसिपल ने पहले खुद पीटा, फिर बाहरी लोगों को बुलाकर पिटवाया

सहारनपुर के एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता से प्रिंसिपल ने मारपीट की. बताया जाता है कि छात्रा के पिता छेड़खानी को लेकर स्कूल में शिकायत करने पहुंचे थे. हालांकि, इस दौरान प्रिंसिपल शिकायत सुनने के बजाय गाली-गलौज करने लगा और लात-घूसों से हमला कर दिया. घटना थाना गंगोह क्षेत्र का बताया जा रहा है.

आरोप है कि पिटाई के बाद प्रिंसिपल ने बाहरी लोगों को फोन करके स्कूल बुलाया और छात्रा के पिता की फिर से पिटाई कराई. जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके मुंह से खून तक निकल आया. परिजनों का कहना है कि छात्रा लंबे समय से परेशान थी और स्कूल का ही एक छात्र लगातार उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था.

पुलिस ने शुरू की जांच

बच्ची ने कई बार इसकी शिकायत स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल से की थी, लेकिन टीचरों ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया. इससे बच्ची डरी-सहमी रहती थी और पढ़ाई पर असर पड़ रहा था. जब यह बात परिजनों को पता चली तो वे छात्रा को लेकर स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से कार्रवाई की मांग करने लगे. आरोप है कि तभी प्रिंसिपल आगबबूला हो गया और पिता को पीटने लगा. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर प्रिंसिपल ने उल्टा परिजनों पर ही अभद्रता का आरोप लगाया है. प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने स्कूल में हंगामा किया. इस मामले में एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि अब तक की जांच में छेड़छाड़ जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. दोनों पक्षों की तहरीर मिली है और मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

