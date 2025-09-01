scorecardresearch
 

अलीगढ़ में फौजी VS पुलिस! मारपीट के बाद जमकर हुआ बवाल, ग्रामीणों ने थाना घेरा, मौके पर पहुंचे सेना के अधिकारी

अलीगढ़ में फौजी भाइयों के साथ मारपीट के मामले में चौकी इंचार्ज समेत दो दारोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि फौजी जब अपने दोस्त की समस्या लेकर चौकी गया तो दारोगाओं ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. फौजी भाइयों पर भी एक्शन हुआ है.

अलीगढ़ में पुलिस और फौजी भाइयों के बीच मारपीट (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो फौजी भाइयों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ. बताया जा रहा है कि शिकायत लेकर आए फौजी भाइयों की पुलिस चौकी में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई. फिर पुलिसवाले पीटते हुए फौजी भाइयों को अपने साथ ले गए. बाद में सेना के अधिकारियों के दखल के बाद मामला शांत हुआ. 

पूरा मामला अतरौली थाना क्षेत्र का है जहां 30 अगस्त को दो फौजी भाइयों अजीत सिंह व अनिल सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान एक दारोगा संदीप सिंह और एक सिपाही घायल हो गए. दारोगा की वर्दी फट गई और उन्हें चोटें भी आईं. इसपर पुलिस ने दोनों फौजी भाइयों को हिरासत में ले लिया. जिसके बाद उनके समर्थन में गांववालों ने थाने का घेराव किया और पुलिस-प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए. ग्रामीणों ने फौजी भाइयों के समर्थन में 'भारतीय सेना जिंदाबाद' कहते हुए नारेबाजी की.  

प्रोटेस्ट करते ग्रामीण, मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स

गौरतलब है कि पुलिस और फौजियों के बीच हुई मारपीट का यह मामला बहुत ज्यादा गरम हो गया था. दिल्ली और मथुरा से सेना के अधिकारी भी थाने पहुंच गए थे. सेना और पुलिस के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई. जिसके बाद एसएसपी संजीव सुमन ने इस मामले को शांत कराने के लिए दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.  

दरअसल, पुलिस द्वारा फौजी को कंट्रोल करते समय एक पुलिसकर्मी ने उसपर पैर चलाया था, जिस पर फौजियों और उनके समर्थकों ने आपत्ति जताई थी. जब पुलिस फौजी भाइयों को पकड़कर थाने लाई तो ग्रामीणों ने थाने को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी. देखें वीडियो- 

उधर, एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि विवाद की शुरुआत फौजियों की ओर से हुई थी.  हालांकि, पुलिसकर्मी द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर भी कार्रवाई की गई है. एसएसपी ने बताया कि दोनों पक्षों को वीडियो फुटेज दिखाकर मामला शांत कराया गया. दोनों फौजी भाइयों को जेल भेज दिया गया है. फिलहाल, सभी लोग इस समझौते से संतुष्ट हैं. 

घायल फौजी और दारोगा

​इस घटनाक्रम में फौजी की पत्नी की शिकायत के आधार पर दो दारोगाओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. वहीं, पुलिस ने भी दोनों फौजी भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. फिलहाल, मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

