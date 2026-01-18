मां ने दो मासूम बच्चों संग पी लिया जहर... घरेलू कलह में उठाया खौफनाक कदम, पति गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दुखद घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली. पुलिस का कहना है कि घरेलू कलह में महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया है. इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना गागलहेड़ी का है. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित आरोपी को अरेस्ट किया गया है. यह कार्रवाई उस घटना से जुड़ी है, जिसमें एक महिला ने मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर अपने दो मासूम बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया था. इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल, 15 जनवरी 2026 को जसवीर पुत्र प्रकाश निवासी मोहददीनपुर थाना जनकपुरी ने गागलहेड़ी थाने में तहरीर दी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन मनिता को उसके पति नीटू, ससुर अतर सिंह, जेठ अरविंद और जेठानी कविता द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

इसी से तंग आकर मनिता ने अपने दोनों बच्चों के साथ 15 जनवरी को जहरीला पदार्थ निगल लिया. अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई. पुलिस उपमहानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गईं. पुलिस टीम ने 17 जनवरी को केस में वांछित आरोपी नीटू को गागलहेड़ी से पकड़ लिया.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

