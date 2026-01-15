scorecardresearch
 
पिता के सोते ही बेटे ने दोस्त संग तोड़ी तिजोरी, अपने ही घर से उड़ा डाले 20 लाख के जेवर

सहारनपुर में चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा कर दिया. थाना मंडी क्षेत्र में घर से 20 लाख के जेवर चोरी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद गृहस्वामी का बेटा निकला. आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छत के रास्ते घर में घुसकर तिजोरी तोड़ी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पिता के सोते ही बेटे ने तोड़ी तिजोरी, घर से उड़ा डाले 20 लाख के जेवर (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में पुलिस ने मात्र 8 घंटे के भीतर चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपये कीमत के गोल्ड के जेवरात बरामद किए हैं. मामला पीर वाली गली का है, जहां रात के समय छत के रास्ते घर में घुसकर तिजोरी तोड़कर जेवरात चोरी किए गए थे. घटना के संबंध में गृहस्वामी रईस अहमद की तहरीर पर थाना मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया था.

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि घर में सो रहे शख्स के ही बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार आरोपी साऊद ने अपने पिता के सो जाने के बाद दोस्त मोईनुद्दीन को छत के रास्ते घर में बुलाया और दोनों ने मिलकर तिजोरी तोड़कर कीमती जेवरात चोरी कर लिए.

इसके बाद दोनों आरोपी जेवरात आपस में बांटकर फरार हो गए. गिरफ्तार आरोपी साऊद पुत्र रईस अहमद और मोईनुद्दीन पुत्र इमामुद्दी को 62 फुटा रोड पर मण्डी समिति के पास से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निर्देशन में थाना मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 62 फुटा रोड मंडी समिति के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उनके कब्जे से दो गले के सेट, दो मंगलसूत्र, एक मटरमाला और टॉप्स समेत करीब 20 लाख रुपये के जेवरात बरामद हुए. पुलिस ने मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.

