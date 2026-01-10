scorecardresearch
 
सहारनपुर: अल्टो कार और ढाई लाख नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या... फरार पति गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक विवाहिता की दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. पीड़िता के पिता ने मामले में ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर FIR दर्ज कराई थी. वहीं अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. यह मामला ग्राम लोधीपुर निवासी नाथीराम द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पुत्री राधा से दहेज में आल्टो कार और ढाई लाख रुपये की मांग की जा रही थी. मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने राधा की हत्या कर दी. इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

आपको बता दें कि सहारनपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में विवाह के महज 1.5 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था. मृतका के गले पर निशान मिलने से परिजनों ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई थी. पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और सभी आरोपियों की तलाश कर रही थी.

बेहट थाना क्षेत्र के गांव लोधीपुर निवासी नाथीराम पुत्र मंगूराम ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी राधा की शादी 24 नवंबर 2025 को सलेमपुर भुकड़ी निवासी सुजीत पुत्र योगेश के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी. शादी में हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से पति सुजीत, सास संयोगिता, ससुर योगेश और देवर सुमित उर्फ हार्दिक, राधा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, पति द्वारा आए दिन मारपीट की जाती थी.

पीड़ित पिता के अनुसार करीब दस दिन पहले सुजीत राधा को मायके लेकर आया और दहेज में ऑल्टो कार व ढाई लाख रुपये की मांग की. मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. हालांकि समाज और परिजनों ने समझा-बुझाकर राधा को वापस ससुराल भेज दिया. 8 जनवरी 2026 की सुबह करीब 10 बजे सुजीत ने फोन कर राधा के हार्ट अटैक से बीमार होने की सूचना दी. जब परिजन सलेमपुर भुकड़ी पहुंचे तो राधा मृत अवस्था में मिली, गले पर साफ निशान थे.

