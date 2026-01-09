एक रात, दो कत्ल और खूनी बदला... हत्या आरोपी पति-पत्नी का एक ही वक्त पर दो अलग-अलग जगहों पर मर्डर

तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले में बदले की आग ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हत्या के आरोपों का सामना कर रहे एक दंपति की अज्ञात हमलावरों ने अलग-अलग जगहों पर बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात 8 जनवरी की रात करीब 8 बजे हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

एक ही वक्त पर दो मर्डर

मृतकों की पहचान वी जेसुदास और उसकी पत्नी दीपिका के रूप में हुई है. दोनों हत्याएं लगभग एक ही समय पर हुईं, जिससे पुलिस को सुनियोजित साजिश की बू आ रही है. शुरुआती जांच में इसे बदले की कार्रवाई माना जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

कौन था वी जेसुदास?

45 वर्षीय वी जेसुदास दिंडीगुल के यागप्पनपट्टी का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, वह मई 2024 में हुए मायंडी जोसेफ हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. इस मामले में उसके खिलाफ दिंडीगुल तालुक थाने में केस दर्ज किया गया था. जेसुदास फिलहाल जमानत पर बाहर था और सामान्य रूप से अपने इलाके में आ-जा रहा था. हालांकि, पुरानी दुश्मनी और हत्या के मामले ने उसकी जान ले ली. पुलिस मान रही है कि उसी केस से जुड़े लोग या परिजन बदले की भावना से इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं.

सड़क पर घेरकर मर्डर

पुलिस के मुताबिक, जेसुदास को नथम-दिंडीगुल रोड स्थित आरएमटीसी नगर के पास घेरकर हमला किया गया. अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए. घटना इतनी तेज और सुनियोजित थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले हमलावर भाग चुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

घर के सामने दीपिका का मर्डर

जेसुदास की हत्या के कुछ ही समय बाद उसकी दूसरी पत्नी दीपिका की भी हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, दीपिका को नल्लमपट्टी में उसके घर के सामने अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया. यह हमला भी उसी समय हुआ, जिससे दोनों हत्याओं के बीच सीधा संबंध माना जा रहा है. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए. एक ही रात, दो अलग-अलग जगहों पर हुई हत्या की वारदातों ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया.

दीपिका पर भी थे गंभीर आरोप

पुलिस को शक है कि दीपिका की हत्या भी बदले की भावना से की गई है. जांच में सामने आया है कि दीपिका पर मायंडी जोसेफ हत्याकांड में जेसुदास की मदद करने के आरोप थे. इसी वजह से हमलावरों ने उसे भी निशाना बनाया हो सकता है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं दोनों हत्याएं एक ही गिरोह द्वारा तो नहीं की गईं. फिलहाल, इस मामले में किसी भी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.

हमले में धारदार हथियारों का इस्तेमाल

पुलिस अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार को दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. शुरुआती रिपोर्ट में धारदार हथियारों से हमला किए जाने की पुष्टि हुई है. दिंडीगुल तालुक पुलिस स्टेशन की टीम ने कई विशेष दल गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही, पुराने आपराधिक मामलों और दुश्मनियों की भी जांच की जा रही है.

खूनी बदला

पुलिस का मानना है कि यह पूरी घटना बदले की भावना से की गई सुनियोजित हत्या हो सकती है. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. फिलहाल, दोनों मामलों की जांच समानांतर रूप से की जा रही है ताकि साजिश की पूरी कड़ी सामने आ सके. दिंडीगुल में हुई इस दोहरी हत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुराने अपराधों का बदला कानून से पहले लिया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



