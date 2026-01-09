scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक रात, दो कत्ल और खूनी बदला... हत्या आरोपी पति-पत्नी का एक ही वक्त पर दो अलग-अलग जगहों पर मर्डर

तमिलनाडु के दिंडीगुल में हत्या के आरोपी रहे पति पत्नी की एक ही रात में दो अलग-अलग जगहों पर निर्मम हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को खून का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस इस डबल मर्डर के पीछे साजिश देख रही है (सांकेतिक फोटो)
पुलिस इस डबल मर्डर के पीछे साजिश देख रही है (सांकेतिक फोटो)

तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले में बदले की आग ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हत्या के आरोपों का सामना कर रहे एक दंपति की अज्ञात हमलावरों ने अलग-अलग जगहों पर बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात 8 जनवरी की रात करीब 8 बजे हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. 

एक ही वक्त पर दो मर्डर
मृतकों की पहचान वी जेसुदास और उसकी पत्नी दीपिका के रूप में हुई है. दोनों हत्याएं लगभग एक ही समय पर हुईं, जिससे पुलिस को सुनियोजित साजिश की बू आ रही है. शुरुआती जांच में इसे बदले की कार्रवाई माना जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

कौन था वी जेसुदास?
45 वर्षीय वी जेसुदास दिंडीगुल के यागप्पनपट्टी का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, वह मई 2024 में हुए मायंडी जोसेफ हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. इस मामले में उसके खिलाफ दिंडीगुल तालुक थाने में केस दर्ज किया गया था. जेसुदास फिलहाल जमानत पर बाहर था और सामान्य रूप से अपने इलाके में आ-जा रहा था. हालांकि, पुरानी दुश्मनी और हत्या के मामले ने उसकी जान ले ली. पुलिस मान रही है कि उसी केस से जुड़े लोग या परिजन बदले की भावना से इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

CPRI official arrest by CBI in bribe case
CBI का एक्शन: बेंगलुरु में CPRI का अधिकारी लाखों की रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर से मिला करोड़ों का कैश
Naxalite surrender in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़: दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, ₹1.19 करोड़ के इनामी भी शामिल
roadways employees bully family in saharanpur
Video: रोडवेज कर्मचारियों की दबंगई, पर‍िवार को डिपो के अंदर घसीटकर पीटा
Investigation and arrests in turkman gate violence in delhi
तुर्कमान गेट हिंसा में पुलिस को कई चेहरों की तलाश, आरोप‍ियों में महिला भी
Nikitha Godishala funeral in Hyderabad
अमेरिका में मर्डर, भारत में अंतिम संस्कार... परिवार ने नम आंखों से दी निकिता गोदिशाला को आखिरी विदाई
Advertisement

सड़क पर घेरकर मर्डर
पुलिस के मुताबिक, जेसुदास को नथम-दिंडीगुल रोड स्थित आरएमटीसी नगर के पास घेरकर हमला किया गया. अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए. घटना इतनी तेज और सुनियोजित थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले हमलावर भाग चुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

घर के सामने दीपिका का मर्डर
जेसुदास की हत्या के कुछ ही समय बाद उसकी दूसरी पत्नी दीपिका की भी हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, दीपिका को नल्लमपट्टी में उसके घर के सामने अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया. यह हमला भी उसी समय हुआ, जिससे दोनों हत्याओं के बीच सीधा संबंध माना जा रहा है. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए. एक ही रात, दो अलग-अलग जगहों पर हुई हत्या की वारदातों ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया.

दीपिका पर भी थे गंभीर आरोप
पुलिस को शक है कि दीपिका की हत्या भी बदले की भावना से की गई है. जांच में सामने आया है कि दीपिका पर मायंडी जोसेफ हत्याकांड में जेसुदास की मदद करने के आरोप थे. इसी वजह से हमलावरों ने उसे भी निशाना बनाया हो सकता है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं दोनों हत्याएं एक ही गिरोह द्वारा तो नहीं की गईं. फिलहाल, इस मामले में किसी भी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.

Advertisement

हमले में धारदार हथियारों का इस्तेमाल
पुलिस अधिकारी के अनुसार, शुक्रवार को दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. शुरुआती रिपोर्ट में धारदार हथियारों से हमला किए जाने की पुष्टि हुई है. दिंडीगुल तालुक पुलिस स्टेशन की टीम ने कई विशेष दल गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही, पुराने आपराधिक मामलों और दुश्मनियों की भी जांच की जा रही है.

खूनी बदला
पुलिस का मानना है कि यह पूरी घटना बदले की भावना से की गई सुनियोजित हत्या हो सकती है. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. फिलहाल, दोनों मामलों की जांच समानांतर रूप से की जा रही है ताकि साजिश की पूरी कड़ी सामने आ सके. दिंडीगुल में हुई इस दोहरी हत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुराने अपराधों का बदला कानून से पहले लिया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement