Live मौत, सहारनपुर में दुकान पर सामान लेते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक, घटना CCTV में कैद

मौत, सहारनपुर में दुकान पर सामान लेते वक्त शख्स को आया हार्ट अटैक, घटना CCTV में कैद

सहारनपुर में किराना दुकान पर सामान खरीदते समय नकुड़ क्षेत्र के मनोज मित्तल की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. लोगों ने तुरंत मदद की और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हार्ट अटैक से शख्स की मौत (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में एक किराना दुकान पर सामान खरीदते समय एक अधेड़ व्यक्ति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद लोग स्तब्ध हैं. मृतक की पहचान नकुड़ क्षेत्र के गांव भूरी बांस निवासी मनोज मित्तल के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार मनोज मित्तल रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए इलाके की एक किराना दुकान पर पहुंचे थे. वह काउंटर के पास खड़े होकर दुकानदार से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान दुकानदार अन्य ग्राहकों को सामान दे रहा था. अचानक मनोज मित्तल का संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाने लगे.

सामान खरीदते समय अधेड़ को आया हार्ट अटैक

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि संतुलन खोने के बाद मनोज मित्तल पास खड़ी एक महिला की ओर गिर पड़े और फिर जमीन पर गिरते ही अचेत हो गए. यह सब कुछ कुछ ही सेकेंड में हुआ. घटना होते ही दुकान में अफरा तफरी मच गई. वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत उन्हें उठाने और संभालने का प्रयास किया.

कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ ने आवाज देकर होश में लाने की कोशिश की. साथ ही परिजनों को तत्काल सूचना दी गई और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई. लोगों ने बिना देरी किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया. हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद मनोज मित्तल को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत हार्ट फेल होने से हुई है. 

मौत की घटना सीसीटीवी में कैद

अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया. अस्पताल पहुंचे परिजन गहरे सदमे में नजर आए. वहीं दुकान और आसपास के इलाके में भी इस घटना के बाद सन्नाटा छा गया है. सीसीटीवी में कैद यह घटना लोगों को एक बार फिर से अचानक आने वाले हार्ट अटैक के खतरे की याद दिला रही है.
 

---- समाप्त ----
