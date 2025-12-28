scorecardresearch
 
UP: फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस के दौरान धमाका, सेना के 4 जवान घायल

यूपी के सहारनपुर में शनिवार को एक घटना हो गई. बताया जाता है कि रूटीन फायरिंग अभ्यास के दौरान एक विस्फोट हो गया. जिससे 4 जवान घायल हो गए.

आर्मी के फायरिंग रेंज में फायरिंग के दौरान हुआ विस्फोट. (Photo: Representational )
सहारनपुर के बड़कला फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान हुए धमाके में चार आर्मी जवान घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को हुई जब रूटीन फायरिंग एक्सरसाइज चल रही थी.

अधिकारी ने कहा कि अचानक एक धमाका हुआ, जिसमें चार आर्मी जवान घायल हो गए. मिर्जापुर और बेहट से पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और घायल सैनिकों को बेहट प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गईं.

खतरे से बाहर है सभी जवानों की हालत

जैन ने बताया कि घायल जवानों में से दो को उनकी गंभीर हालत के कारण बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायल जवानों की पहचान सुरेश (45), पवित्र (35), दीपक (27) और प्रवीण (30) के रूप में हुई है. दीपक और सुरेश का इलाज चल रहा है.

जैन ने बताया कि आर्मी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि चारों जवान सुरक्षित हैं और उन्हें सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है. धमाके के कारण का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच की जा रही है. 

