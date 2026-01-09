scorecardresearch
 
हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, गले पर निशान छोड़ गई ससुराल की दरिंदगी, हार्ट अटैक का आया फोन

सहारनपुर में शादी के डेढ़ महीने बाद नवविवाहिता राधा की संदिग्ध मौत हो गई. गले पर निशान मिलने से परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया. ऑल्टो कार और ढाई लाख रुपये की मांग का दावा किया गया है. पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नवविवाहिता की संदिग्ध मौत (File Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में शादी के महज डेढ़ महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. मृतका के गले पर दबाव के निशान मिलने के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने पिता की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला बेहट थाना क्षेत्र के गांव लोधीपुर निवासी नाथीराम पुत्र मंगूराम की बेटी राधा से जुड़ा है. नाथीराम ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी राधा की शादी 24 नवंबर 2025 को सलेमपुर भुकड़ी निवासी सुजीत पुत्र योगेश के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी. शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ.

नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से राधा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. पति सुजीत, सास संयोगिता, ससुर योगेश और देवर सुमित उर्फ हार्दिक लगातार ऑल्टो कार और ढाई लाख रुपये की मांग कर रहे थे. राधा के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न की बात भी सामने आई है.

पीड़ित पिता के अनुसार करीब दस दिन पहले सुजीत राधा को मायके लेकर आया था और दहेज की मांग दोहराई थी. मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. समाज और रिश्तेदारों के समझाने के बाद राधा को वापस ससुराल भेज दिया गया.

8 जनवरी 2026 की सुबह करीब दस बजे सुजीत ने फोन कर बताया कि राधा की तबीयत खराब है और उसे हार्ट अटैक आया है. जब मायके पक्ष सलेमपुर भुकड़ी पहुंचा तो राधा मृत अवस्था में मिली. गले पर स्पष्ट निशान थे, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

ससुराल वालों पर लगे गंभीर आरोप

मृतका के भाई अमित कुमार ने बहन की गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है. उनका कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर राधा की हत्या की गई. एएसपी मनोज यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच कर रही है.
 

