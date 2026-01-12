UP: सहारनपुर में 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल, जांच शुरू

सहारनपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन का ध्यान खींचा है. वायरल वीडियो में एक शख्स 112 नंबर पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह मामला थाना जनकपुरी क्षेत्र के जनता रोड का है. वीडियो में युवक का व्यवहार आपत्तिजनक, अभद्र और बेहद खराब दिखाई दे रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. घटना को लेकर सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक मनोज यादव ने जानकारी दी है.उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की गहन जांच कराई जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके.

पुलिसकर्मियों से बदसलूकी

एएसपी मनोज यादव ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों पुलिसकर्मियों को भी बुलाकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि घटना किस परिस्थिति में हुई और वीडियो में दिख रहा व्यवहार किस हद तक सही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पुलिसकर्मियों की ओर से तहरीर दी जाती है तो उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि जांच में यह साबित होता है कि संबंधित व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और हर पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.



