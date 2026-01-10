सलमान खान की फैन हैं वायरल गर्ल माही निषाद… माघ मेले में बेचती हैं माला, अब इस बात से परेशान

प्रयागराज की संगम रेती पर लगे देश के सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजन माघ मेले में इस बार आस्था के साथ-साथ सोशल मीडिया का रंग भी देखने को मिल रहा है. साधु-संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक साधारण सी माला बेचने वाली लड़की इन दिनों वायरल है. हम बात कर रहे हैं माही निषाद की, जो माघ मेले में हाथों से बनी मालाएं बेचती हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मेले की वायरल गर्ल बन चुकी हैं.
माही निषाद जब माला लेकर मेले में निकलती हैं, तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, कोई सेल्फी लेना चाहता है, तो कोई रील बनाता है. देखते ही देखते उनके चारों ओर भीड़ लग जाती है. माही को यह जरूर महसूस हो रहा है कि लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, लेकिन इस पहचान के साथ परेशानियां भी बढ़ गई हैं. उनका कहना है कि लगातार फोटो और वीडियो बनवाने की वजह से उनका काम प्रभावित हो रहा है और मालाएं बेच पाना मुश्किल हो गया है.
यहां देखें Video
माही निषाद प्रयागराज की ही रहने वाली हैं. वह माघ मेले में अपने हाथों से बनाई गई मालाएं बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करती हैं. बातचीत में माही ने कहा कि वह हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार सलमान खान की जबरदस्त फैन हैं. उनकी लगभग सभी फिल्में उन्होंने देखी हैं और उन्हें सलमान खान की सादगी और स्टाइल बेहद पसंद है. इसके साथ ही माही को भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी काफी पसंद हैं.
यह भी पढ़ें: दीवारें तो हैं लेकिन छत नहीं... पॉलीथिन और लकड़ी की बल्लियों से ढंका है वायरल गर्ल मोनालिसा का घर, ठीक सामने बना मुख्यमंत्री का हेलीपेड
माही का कहना है कि अगर कभी मौका मिला तो वह फिल्मों में काम करना जरूर चाहेंगी, लेकिन अभी पूरा ध्यान अपनी रोजी-रोटी पर है. वह कहती हैं कि वायरल होना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन जब लोग खरीदार बनने की बजाय सिर्फ सेल्फी लेने आते हैं, तो नुकसान भी होता है. कई बार पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन मालाएं उतनी नहीं बिक पातीं, जितनी पहले बिक जाया करती थीं.
इससे पहले कुंभ मेले के दौरान मोनालिसा, जो माला बेचती थीं, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. बाद में उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला. अब माघ मेले में माही निषाद को देखकर लोग उनकी तुलना भी मोनालिसा से करने लगे हैं. हालांकि माही का कहना है कि वह अभी किसी सपने के पीछे नहीं भाग रहीं, बस चाहती हैं कि सम्मान के साथ अपना काम कर सकें. माघ मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ के बीच माही निषाद की सादगी और मुस्कान लोगों को आकर्षित कर रही है. लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने पहुंच जाते हैं.