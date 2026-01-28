scorecardresearch
 
अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच अब All is Well, बोले- जलनखोरों, भाड़ में जाओ

बीजेपी नेता अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच विवाद अब सुलझ गया है. प्रतीक ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट के जरिए बताया कि 19 जनवरी को हुए गंभीर मतभेद के बाद दोनों ने मिलकर इसे सुलझा लिया है. उन्होंने हेटर्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग जलते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना चाहिए. प्रतीक ने अपर्णा के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा कर लिखा कि सब ठीक है और उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से सामान्य कर लिया है.

प्रतीक यादव ने कहा है कि अपर्णा और उनके बीच अब रिश्ते ठीक हो गए हैं. Photo ITG
बीजेपी नेता अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच चल रहे विवाद अब सुलझ गए हैं. इस बात की जानकारी प्रतीक यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की. उन्होंने एक वीडियो संदेश में बताया कि 19 जनवरी को उनके और अपर्णा के बीच एक गंभीर विवाद हुआ था, जिसके चलते उन्होंने दो अलग पोस्ट किए थे. प्रतीक ने स्पष्ट किया कि अब दोनों ने मिलकर विवाद को सुलझा लिया है और इसे खत्म कर दिया है. उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो उनके विवाद को लेकर जल रहे थे और कहा, “जो लोग जल रहे हैं, भाड़ में जाएं. गो टू हेल.”

'खुशी है कि कुछ लोगों के दिलों में नफरत है'
हेटर्स को चुनौती देते हुए प्रतीक ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि कुछ लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत है, जिससे उनका जीवन दुख और मानसिक तनाव से भरा है. उन्होंने कहा कि दूसरों की खुशी देखकर जो लोग पीड़ा महसूस करते हैं, वे इसके हकदार हैं. प्रतीक ने यह भी लिखा कि ईश्वर उन्हें हमेशा इस पीड़ा में रखे.

'तुम सब नफरतखोर हमेशा पीड़ा में रहो'
प्रतीक ने कहा, 'जलनखोरों, मुझे खुशी है की तुम जैसे लोगो के दिल में इतनी नफरत है. तुम्हारा जीवन इतनी नफरत के कारण तकलीफों से भरा पड़ा है, तुम्हें प्रतिदिन कितनी मानसिक तकलीफ़ होती है दूसरे की खुशी देख कर, तुम इसके हकदार हो. मुझे खुशी है की तुम जैसे लोग ख़ुद को इतनी पीड़ा देते हो. ईश्वर करे तुम सब नफरतखोर हमेशा इतनी पीड़ा में रहो.

इस बीच, प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा, “सब अच्छा है. वही चैंपियन होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को सुलझा लेते हैं. हम चैंपियंस का परिवार हैं.”

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्रतीक ने सोशल मीडिया पर अपर्णा से तलाक लेने की घोषणा की थी और उन्हें स्वार्थी बताते हुए कहा था कि वह सिर्फ प्रसिद्धि चाहती हैं. अब यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं और रिश्ता फिर से सामान्य हो गया है.

