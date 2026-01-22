scorecardresearch
 
पति से तलाक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट पत्नी ने रची गोकशी वाली साजिश, BTech पास प्रेमी ने दिया साथ; हाईकोर्ट से फिल्मी स्टाइल में भागी

लखनऊ में एक पढ़ी-लिखी महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को ही गोकशी के झूठे मामले में जेल भिजवा दिया. जब पुलिस उसे पकड़ने हाई कोर्ट पहुंची, तो वकीलों के हंगामे के बीच वह फरार हो गई. लापरवाही बरतने वाले तीन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है.

महिला ने प्रेमी के लिए पति को फंसाया (Representational Photo)
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब अपने पति को गोकशी के झूठे केस में फंसाने वाली आरोपी महिला पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई. एएमयू से पोस्टग्रेजुएट इस महिला ने इंस्टाग्राम पर मिले अपने बीटेक पास प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. उन्होंने दो बार पति की गाड़ी और ई-रिक्शा में मांस रखवाकर उसे जेल भिजवाया. पुलिस ने जब जांच की और घर के गुप्त सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो पत्नी की करतूत सामने आ गई.

इंस्टाग्राम वाले प्रेमी के लिए खौफनाक साजिश

महिला और उसके भोपाल निवासी प्रेमी ने पति को तलाक देने और रास्ते से हटाने के लिए गोकशी का सहारा लिया. पहली बार पति की एसयूवी में 2 किलो मांस रखकर राइट-विंग ग्रुप को सूचना दी गई, जिससे पति जेल चला गया. 

दूसरी बार 10 किलो मांस ऑनलाइन बुक कर मंगवाया गया. हालांकि, इस बार पति द्वारा घर में छिपाकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने पोल खोल दी. फुटेज में पत्नी पति के मोबाइल से ओटीपी शेयर करती और साजिश रचती नजर आई.

पोर्टर ऐप और 'तीसरी आंख' ने खोला राज

पुलिस को शक तब हुआ जब उन्होंने मांस लाने वाले लोडर पोर्टर के रिसीवर नंबर पर कॉल किया, जिसे ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं था. इसके बाद घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच ने साफ कर दिया कि पत्नी ही असली मास्टरमाइंड है. पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी महिला फरार हो गई. जब पुलिस को उसके कोर्ट में होने की भनक लगी, तो उसे पकड़ने की कोशिश शुरू हुई.

वकीलों का हंगामा और महिला की फरारी

मंगलवार को तीन पुलिसकर्मी नियमों के विरुद्ध वकील के चैंबर तक पहुंच गए. वकीलों ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली का जोरदार विरोध किया और देखते ही देखते वहां भारी हंगामा शुरू हो गया. इसी भगदड़ और शोर-शराबे का फायदा उठाकर आरोपी महिला कोर्ट परिसर से फिल्मी स्टाइल में भाग निकली. इस मामले में लापरवाही के आरोप में तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

