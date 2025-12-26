गमले ही नहीं होर्डिंग-पुतले भी लेकर भागे लोग, लखनऊ में मची अनोखी लूट का नया Video

लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद अजीब और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. पहले गमले चोरी का वीडियो वायरल हुआ था और अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में लोग प्रधानमंत्री के कटआउट, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग उखाड़कर ले जाते नजर आ रहे हैं. यह घटना लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बताई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आयोजित हुआ था.

कार्यक्रम खत्म होते ही वहां मौजूद भीड़ में शामिल कई लोग प्रधानमंत्री मोदी का पुतला और होर्डिंग उठाकर ले जाते दिखे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग खुलेआम पोस्टर और बैनर निकालकर अपने साथ ले जा रहे हैं. यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

कार्यक्रम खत्म होते ही पोस्टर और होर्डिंग उखाड़कर ले गई भीड़

दरअसल, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था. प्रधानमंत्री के आगमन से पहले लखनऊ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था. सड़कों के किनारे फूलों वाले छोटे और बड़े सैकड़ों गमले लगाए गए थे, ताकि कार्यक्रम का माहौल भव्य बनाया जा सके.

लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, वहां मौजूद भीड़ इन गमलों पर टूट पड़ी. लोग एक के बाद एक गमले उठाकर ले जाने लगे. कोई बाइक पर गमले रखकर ले गया, तो कोई कार में भरकर ले जाता दिखाई दिया. कुछ लोग पैदल ही गमले लेकर चलते नजर आए. इस दौरान महिला और पुरुष सभी शामिल थे.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रधानमंत्री के कटआउट भी नहीं बचे

कई लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के संज्ञान में यह मामला आया है. फिलहाल यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.



